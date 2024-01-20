Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Ebedi Birlik Gençlik Kamu Birliği ve BM ortağı Uluslararası İnsan Haklarının Korunması Komitesinin Dünya Azerbaycanlıları Kültür Merkezi'nde ortak düzenlediği, 20 Ocak Faciasına ithaf edilen "Tarihimizin kanlı ve şanlı sayfası" adlı etkinlik programına çevrimiçi bağlantı ile katıldı.

Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre, etkinlikte Azerbaycan Cumhuriyeti Halk Yazarı, Azerbaycan Yazarlar Birliği Birinci Sekreteri Cengiz Abdullayev, "Ebedi Birlik" Gençlik Kamu Birliği Başkanı Şahin Aliyev ve STK üyeleri, BM ortağı Uluslararası İnsan Haklarının Korunması Komitesi'nin Mali Bölüm Başkanı Firdovsi Alakbarov ve Uluslararası Enformasyon Ajansı üyeleri, Azerbaycan Yazarlar Birliği üyesi, "Ebedi Birlik" Gençlik Kamu Birliğinin onursal üyesi Zakir Ağdamlı, şairler, yazarlar ve basın temsilcileri yer aldı.

Etkinlikte 20 Ocak şehitleri bir dakikalık saygı duruşuyla anıldı.

Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre video mesajında şunları kaydetti:

"Azerbaycan elbette ruh kardeşimizdir. Biz bir Türk devletiyiz. Azerbaycan'ın acısı acımızdır. Azerbaycan'da bir matem varsa o matem de bizim matemimizdir. Biliyoruz ki, 20 Ocak'ta Kızıl Ordu Azerbaycan'a gitti, Bakü şehrine girdi ve Azerbaycan'ın aydın, zeki, vatansever halkını katletti.

Bunun sonucunda Sovyetler Birliği çöktü, Azerbaycan özgürlüğüne ve egemenliğine kavuştu. Bunun nedeni Azerbaycan halkının dayanışmasıydı. Dolayısıyla 20 Ocak Faciası sırasında Azerbaycan halkının direnme kararlılığı Azerbaycan'ın bağımsızlığı yolunda önemli bir adım olmuştur. Bu direnişte şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.

Bilmeliyiz ki, şehit olmadan, gazi olmadan, direniş olmadan Milli Devlet olmaz, Milli Devlet kurulamaz. Bugün ‘can Azerbaycan’ dediğimiz bu kudretli devlet, Türk dünyasının kalbinde önemli bir yer tutmaktadır."