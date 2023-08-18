KTBK Komutanı Kılınç, Derviş Eroğlu'nu ziyaret etti KTBK Komutanı Kılınç, Derviş Eroğlu'nu ziyaret etti

Topçuköy sakini namı değer doktor lakaplı  Nejdet Sözerinin ani ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.