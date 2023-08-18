Topçuköy sakini namı değer doktor lakaplı Nejdet Sözerinin ani ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Topçuköy’ü yasa boğan ani ölüm
Topçuköy sakini namı değer doktor lakaplı Nejdet Sözeri' nin ani ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
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