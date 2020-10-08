Derviş Gezer

Bu hükümet zaten hükümsüzdü.
Taa, İmar Planından beri hem de.
O günlerde istifa etmeliydi.
İçişleri Bakanı Başbakana “hukuksuz” dediğinde.
Ama Özersay cesaret edemedi.
Hala beklentileri vardı.
Ya Tatar adaylıktan vazgeçerse diye.
Türkiye ağırlığını kendisinden koyar diye.
Ama olmadı.
Zaten Özersay hariç bunu herkes farkında idi.
Şimdi artık seçime 3 gün kalmış.
Hükümeti bozsan ne yazar Özersay.
Sana yar olmaz ki artık bu süreç.
Sana tek damla katkı sağlamaz ki!
*****
Gecikti Özersay.
Cesaret edemedi.
Ve bunun bedellerini ödüyor.
Cumhurbaşkanlığı artık bir hayal.
Uğruna 5 yıldır yürüdüğü hedef artık tuz buz.
Yani too late.
Herşey için too late.
Seçimde “%10 altı oy alırsam giderim” dedi PM’sine.
Oyları da %7’yi zor görür.
Ve artık gitme zamanı.
Belli ki bunu kendisi de farketmiş.
Ama Tatar’ı da yakıp gitmek istiyor.
Hükümetle birlikte Tatar’ı da götürmek istiyor.
*****
Bundan sonra siyasi hayat bitmiştir Özersay için.
Yapacağı herşey Tatar’dan intikam için olur.
4’lü yada 5’li Hükümet olsa dahi.
Artık tutunamaz.
Geldiği gibi füze hızı ile gider.
Geriye HP kalır mı?
Bu da soru işareti.
“Kızlar grubu” baraj üstü tutabilir mi HP’yi?
Ayşegül Baybars başkanlığında.
Jale Refik ve Gülşah Sanver desteğinde.
Bunu da göreceğiz.
Ama ilk görülecek şey belli.
Kudret Özersay’ın sahneden inişi.