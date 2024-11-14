Tolun, yaptığı yazılı açıklamada, 10 bakanlığın bulunduğu listede Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na ayrılan bütçenin 8’inci sırada olduğuna işaret etti.

Tolun, “Turizm için hükümet bütçenin sadece yüzde 1.45’ini ayırmış durumadır. Bu da rakamsal olarak 1 milyar 936 milyon 92 bin TL’ye denk geliyor. Bunun 1 milyar 240 milyon 798 bin TL’si personel gideridir. Turizm için kullanılabilecek rakam fonlardan sağlanan 400 milyon TL’dir ki zaten bu fon sadece turizm için de kullanılmamaktadır” dedi.

Akdeniz çanağındaki diğer ülkelerin turizme ayırdıkları rakam karşısında KKTC’nin “geride kaldığını” belirten Tolun, bu ortamda rekabet etmenin “imkansız olduğunu” söyleyerek, “Bu bütçe ile ülkenin tanıtımını yapmak imkansızdır” ifadelerini kullandı.

Hükümet edenlerin her fırsatta ‘KKTC’nin bir turizm ülkesi olduğu, turizmin lokomotif sektör olduğunu’ ifade ettiğini anımsatan Tolun, “Söylemler bu şekilde ama eylemler tam tersi. Maalesef turizm için ayırdıkları komik rakam ile sektörün büyümesini beklemek saflıktır.” diye konuştu.

Ülkenin dış ticaret açığının turizm gelirleriyle kapandığını belirten Tolun, ancak sektörün gidişatının “hiç de iyi olmadığını” söyledi.

“Bu yetersiz bütçe ile ne layıkıyla ülke tanıtımı yapılabilir ne de temiz bir çevre ve aydın bir toplum için kültürel faaliyetler ileriye taşınabilir” ifadelerini kullanan Tolun, hükümetin ortaya koyduğu bütçe ile turizme, kültüre ve çevreye önem vermediğini gösterdiğini savundu.

Tolun, “Kendi yağı ile kendi ciğerini kavuran turizm sektörü ciddi sıkıntılarla baş başa kalmış durumdadır. Gerek ulaşımdaki sıkıntılar gerekse ülkedeki pahalılık sektöre ciddi darbe vururken buna bir de hükümetin ilgisizliği eklenmiş durumdadır. Oysa turizm sektörü bu ülke maliyesine en çok katkı yapan sektördür. Sektöre bütçede bu denli kısıtlı yer verilmesi tüm turizm paydaşlarını üzmüştür” ifadelerini kullandı.







