“TOKİ altyapı ve ekibi ile kaliteli çalışmalara imza atan önemli bir kurum”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mustafa Levent Sungur ve beraberindeki heyeti kabul etti. Tatar, TOKİ’nin altyapı ve ekibi ile kaliteli çalışmalara imza atan önemli bir kurum olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar konuşmasında, TOKİ’nin önemli bir kurum olduğunu belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Deprem bölgesi ziyaretleri esnasında, sağlam binalara rastlandığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bu binaların birçoğunun TOKİ’ye ait olduğunu ifade etti.

TOKİ’nin altyapı ve ekibi ile kaliteli çalışmalara imza atan önemli bir kurum olduğunu kaydeden Tatar, TOKİ’nin, yapısal dönüşümü en iyi şekilde gerçekleştiren kurumlardan biri olduğunu vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nde önemli çalışmalar yapan TOKİ’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de Kıbrıs halkına hizmet sunmasının son derece önemli olduğunun altını çizdi.

TOKİ’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin imar ve yapılanmasına katkı koymasının önemli bir değer olduğunun kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, TOKİ başkanı ve yetkililerine çalışmalarında başarılar diledi.

TOKİ’nin katkı ve yardımlarının Kıbrıs Türk halkını daha da güçlendireceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, bu kurumun çalışmalarının çok kıymetli olduğunu yineledi.

Anavatan Türkiye ile olan bağların çok güçlü olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz’de bağımsız bir devlet olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yapısını güçlendirmek, halkına daha iyi hizmet sunmak adına TOKİ’nin sunacağı hizmet ve katkıların çok önemli gelişmelerin ilk adımı olacağını belirtti.