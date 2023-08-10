Togo Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Kamala Bidialou, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi'ni (BAU) ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Bidialou, ziyarette, BAU Kıbrıs Rektörü Prof. Dr. Mehmet Toycan ile yakın gelecekte gerçekleştirilecek eğitim ve iş birliği olanaklarını değerlendirdi.

Açıklamada, Togo Büyükelçiliği heyetinin üyelerinin, BAU Kıbrıs Üniversitesinin sunduğu yüksek kaliteli eğitime dikkat çektiği ve üniversite tarafından yapılan çalışmalara ve gelecekteki işbirliklerine ilgi duyduklarını ifade ettikleri belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Prof. Dr. Toycan’ın, Büyükelçilik Müsteşarı'na üniversitede okuyan Togolu öğrencilerin sayısı ve kayıtlı oldukları programların yanı sıra BAU global ağı ve dünyadaki diğer üniversiteler ile değişim programları, ikili ve çift diploma programları hakkında bilgi verdiği de kaydedildi.