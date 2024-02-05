Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği Başkan Yardımcısı Çetin Serez ve Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdür Fehmi Gürdallı’yı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında bir konuşma yapan Çetin Serez, TMT Mücahitler Derneği’nin, iki derneğin, “TMT” ve “Mücahitler Derneği”nin birleşmesinden meydana geldiğini hatırlattı.

“Biz 1958-74 kuşağının hayattaki temsilcileriyiz” diyen Çetin Serez, kendilerinin yaşları 80 ve üzerinde, hayatlarını bu davaya harcamış insanlar” olduğunu belirtti.

“Mücahit senelerce zor şartlarda, aç, susuz mücadele ettiğini” ifadelerini kullanan emekli binbaşı Serez, “biz direnerek KKTC’nin kurulmasına giden sürecin oluşmasını sağladık, KKTC’yi biz kurduk” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Türk halkı hep mücahitti diyen Serez, TMT Mücahitler Derneği olarak bugün özellikle üç konu üzerinde durduklarını vurguladı.

Serez konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Üzerinde durduğumuz konuların birincisi eğitimdir. Eğitimden memnun değiliz. İkincisi Milli Dava, KKTC’nin idamesi, tanıtılması. Üçüncüsü ise topraklarımızın yabancılara Satılması. İşte örnek Filistin. Toprakların yabancılara satılması bizi son derece üzüyor. Bir devletin oluşması için, nüfustur, topraktır, sınırdır, ordudur. Bunların tümü var ve devlet oluşmuştur. Bu devleti yıkmaya gerek var mı şimdi? Federasyon peşinde koşmaya gerek var mı?”

TAK Müdürü Fehmi Gürdallı da TMT Mücahitler Derneği’ne ziyaretten dolayı teşekkür etti. “TMT’nin, mücahitlerin Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesine yaptıkları katkılar olmasaydı bugün burada olamazdık” diyen Gürdallı, verilen mücadelenin genç nesillere de aktarılması gerektiğini, bu anlamda TAK’ın elinden geleni yaptığını ve yapmaya devam edeceğini söyledi.

Gürdallı, TMT Mücahitler Derneği yönetimi ve üyelerinin ilerleyen yaşlarına rağmen, bugün dahi ülke sorunları ve ülkenin geleceği ile ilgili gösterdiği çabanın etkileyici olduğunu ve örnek alınması gerektiğini vurguladı.