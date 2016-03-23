TMT Mücahitler Derneği, bir okulda düzenlenen iki toplumlu etkinlikte Türkiye ve KKTC bayraklarının kapatılmasının kabul edilemeyeceğini belirterek, olayı kınadı ve yetkili makamları yasaların öngördüğü tedbirleri almaya çağırdı.

Dernek Başkanı Yılmaz Bora yazılı açıklamasında, yıllardan beri Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ile Güvenlik Kuvvetleri’nin sağladığı barış, huzur ve güven ortamının halk için şu sıralarda ne kadar önem taşıdığını herkesin takdir ettiğini ancak “huzurlu ortamı bozmak için art arda tanık oldukları etkinliklerin camialarını ve halkı rahatsız ettiğini” belirtti.

“Geçenlerde Mağusa İnisiyatifi’nin Rumlarla düzenlediği etkinlikte 1974 öncesine özlem ifade edildiğini” belirterek bunu eleştiren Bora, Lefkoşa Türk Maarif Koleji salonunda yer alan ortak etkinlikte de bayraklara karşı yapılanın kabul edilemeyeceğini kaydetti.

Bora, “Varlığımızın ve geleceğimizin simgesi bayraklarımıza karşı yapılan kabul edilmez bir harekettir. Dolayısı ile bu olayı şiddetle kınıyor ve yetkili makamların yasaların öngördüğü tedbirleri almalarını bekliyoruz” dedi.



