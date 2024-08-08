TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Celal Bayar yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) diğer örgütlerle birlikte TC Lefkoşa Büyükelçiliği önünde düzenlediği eylemi ve burada yapılan açıklamayı kınadı.

Bayar, “KKTC’nin tanıtılması için çaba gösterilmesine, görüşmelerin yeniden başlaması için Kıbrıslı Türklerin egemen eşitliğinin ve KKTC statüsünün teyidine karşı çıkılmasını şiddetle kınıyoruz” dedi.

Rum tarafının ve destekçilerinin maşası gibi hareket edildiğini de söyleyen Bayar, “KTOEÖS ve destekçileri haddini aşan karalamalarıyla, saçma sapan iddialarıyla devletimize, egemen eşitliğimize ve eşit uluslararası statümüze verilen desteği ortadan kaldıramayacak” diye konuştu.