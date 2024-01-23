TMK 60’ıncı yıl dönümünü kutluyor….

İlk etkinlik 26 Ocak Cuma günü düzenlenecek, büyük mezun buluşması ise Haziran ayında olacak

Lefkoşa, 23 Ocak 24 (TAK): Türk Maarif Koleji’nin (TMK) 60’ıncı kuruluş yılı nedeniyle yıl boyunca birçok etkinlikler düzenleniyor. Bu etkinliklerin ilki, 26 Ocak Cuma günü gerçekleşiyor.

TMK Müdürü Candan Kortay, Okul Aile Birliği Başkanı Sinem Bozalp Selvi ve Okul Aile Birliği As Başkanı Benan Reşat, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürü Fehmi Gürdallı’yı ziyaret ederek planlanan etkinlikler hakkında bilgi verdi.

26 Ocak Cuma günü düzenlenecek olan ilk etkinliğin okulun Rauf Raif Denktaş Kültür Salonu’nda gerçekleşeceğini kaydeden Kortay, törene, kuruluşundan itibaren TMK’ya emeği geçen tüm müdürlerin, öğretmenlerin, çalışanların, Okul Aile Birliğinin, Vakfın ve sınırlı sayıda davetlinin katılacağını vurguladı.

Kortay, “bu 60 yıllık gurur gecemiz için hazırlanan “Türk Maarif Koleji 60. Yıl Belgeseli” 60 yıllık bir tarihe sahip Türk Maarif Koleji’nin serüveni yanında, bir toplumun dönüşümünü de anlatıyor.” Dedi.

Etkinliklerin yıl boyunca devam edeceğinin altını çizen TMK Müdürü Kortay, 2024 Haziran ayında ise, 1964 yılından 2024’e kadar olan tüm mezunların buluşacağı çok büyük bir organizasyon hazırlığı içerisinde olduklarını belirtti.

Kortay görüşmede, 21 Aralık 1963 olayları nedeniyle, Rum Kesiminde bulunan İngiliz Okulunda okuyan Türk öğrencilerin eğitimlerinin devam edebilmesi için, İngiliz Okulunda öğretmenlik yapan Hasan Nevzat, Behzat Gürsel ve Mahmut İslamoğlu’nun, gönüllü velilerle birlikte 27 Ocak 1964’te Köşklüçiftlik’te bir ev kiralayarak okulun bir şubesini kurduklarını söyleyen TMK Müdürü Candan Kortay, büyük yokluklar, zorluklarla ve fedakarlıklarla kurulan Köşklüçiftlik İngiliz Okulu’nun, daha sonra İngiliz Koleji olarak isim değiştirdiğini, üç farklı binada eğitim verdiğini, ardından da 1973-1974 öğretim yılında Türk Maarif Koleji adıyla şu anki binasına taşındığını aktardı.

“Türk Maarif Koleji’nin 60 yıllık öyküsü, eğitimdeki başarıları, kültürel katkıları ve toplumsal etkisi, bir ulusun geleceğine yön veren bir güç olarak tarihe geçmiştir” diyen Kortay, ziyaret sırasında TMK’dan 1992 yılında mezun olan Fehmi Gürdallı’yı da etkinliklere davet etti.