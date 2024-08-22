Tirmen ve Vadili’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan Dinamit Operasyonu’nda, 50 gram Hint keneviri türü, 5 gram metamfetamin türü ve 42 gram kokain türü uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili üç kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 10.30 sıralarındaki operasyon kapsamında, Ö.A.K.(E-30), E.K.(E-35) ve B.Y.’nin (E-47) tasarruflarında, toplam 50 gram Hint keneviri türü, 5 gram metamfetamin türü ve 42 gram kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulundu.

Operasyonda ayrıca, MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam yedi hap, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki hassas terazi, içerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki öğütücü, iki el yapımı cam pipo, iki ucu yanık sarma sigara, altı kağıt parçası ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan toplam 169 bin 900 TL, 3 bin sterlin ve 200 euro nakit para tespit edilip, emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-Müşterilerden temin ettiği toplam 221 bin 772 TL’yi çaldı

Değirmenlik’te gıda ve süt ürünleri alanında faaliyet gösteren bir şirkette çalışan M.C.K.’nin (E-52), 28 Kasım 2022-1 Temmuz 2024 tarihleri arasında, iş yeri adına işletmelere yaptığı satışlar karşılığında müşterilerden temin ettiği toplam 221 bin 772,76 TL parayı, şirkete teslim etmeyip çaldığı tespit edildi.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, M.C.K. tespit edilerek, tutuklandı.

-Gazimağusa’da amme fesatçılığından bir kişi tutuklandı

Gazimağusa’da dün A.H.(E-34), polise yaptığı şikayette, aynı tarihte saat 16.00 sıralarında kaldığı ikametgahta, gerçekte tasarrufundaki bıçak ile kendi kendini yüzünden ve göğsünden yaraladığı halde, aralarında yaşanan tartışma sonucu başka bir şahsın kendisini yüzünden ve göğsünden yaraladığını belirtip, hayali bir suç ile ilgili polise kasten ifade verdiği tespit edildi. A.H. tutuklandı.

-İhmal sonucu yangına sebep olan kişi hakkında yasal işlem

Yeniboğaziçi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Land Port Trading Ltd. Marangoz Atölyesi ve Mermer Granit’te geçen gün saat 13.00 sıralarında, meydana gelen yangının çıkış sebebi ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada ihmal olduğu belirlendi.

Soruşturmada, B.A.’nın (E-69), marangöz atölyesinde bulunan arı kovanlarını koyduğu buzdolapları içerisinde, çakmak ile yaktığı toz kükürtün plastik aksamları tutuşturması sonucu yangın çıkmasına sebep olduğu tespit edildi.

Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-İkamet izinsiz iki kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis ekipleri tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucunda ikamet izinsiz iki kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.