Tıpta Uzmanlık Kurulu ve Eğitim Kurumları Değerlendirme Komisyon oluşumu için toplantı yapıldı.

Toplantı, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) ile Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Tabipler Birliği temsilcileri, Tıp İş Yönetim Kurulu üyesi ve YÖDAK- Sağlık Bakanlığı hukukçuları arasında gerçekleştirildi.

YÖDAK’tan verilen bilgiye göre, görüşme YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Amca, Prof. Dr. Hülya Harutoğlu, Prof. Dr. Ali Ünyayar, Prof. Dr. Zafer Ağdelen, Prof Dr. Remziye Terkan ve YÖDAK hukukçusu Göktuğ Coşkun ile Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Düriye Deren Oygar, Tabipler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ceyhun Dalkan, Tabipler Birliği üyesi Dr. Özlem Gürkut, Dr. Doğa Kalyoncu, Tıp İş Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Murat Uncu ile Sağlık Bakanlığı hukukçusu Ertuğrul Başaran arasında gerçekleştirildi.

Tıpta Uzmanlık Kurulu ve Eğitim Kurumları Değerlendirme Komisyon oluşumu için yapılan görüşmede, yükseköğretimde tıp alanında uzmanlık ve eğitim kurumlarının değerlendirilmesi konusunda adım atıldı.

-Avcı

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, görüşmenin, sağlık alanındaki eğitim kalitesini artırmayı ve sağlık hizmetlerini iyileştirmeyi amaçladığına işaret ederek, “YÖDAK olarak sorumluluğumuz, yetki alanımız altında olan her şeyi yasanın bize verdiği yetki doğrultusunda gerçekleştirmektir. Bizler YÖDAK olarak her alandaki Bakanlık yetkilileri, sivil toplum örgütleri ile bugün olduğu gibi yasa ve tüzüklerin hazırlanmasında aktif bir şekilde hareket ediyoruz” dedi.

Avcı, hedeflerinin eğitimde kaliteden ödün vermeden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinden mezun gençlerin dünyadaki her mezun ile rekabet edebilir eğitim alması olduğunu belirtti.

-Oygar

Sağlık Bakanı Müsteşarı Düriye Deren Oygar da, böyle bir çalışmada YÖDAK ile işbirliği halinde görüş alışverişi ile ilerlemenin önemine işaret ederek, “Hassasiyet ve özenle gösterilen yaklaşımdan çok memnun kaldık ve sağlık alanında daha sağlam adımlarla ilerleyeceğimize gönülden inanıyoruz” dedi.