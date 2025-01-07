Çin medyasına göre Tibet'in Shigatse kentinde yerel saatle sabah saat 09:00'da meydana gelen depremin ardından artçı sarsıntılar kaydedildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin verilerine göre deprem 10 km derinlikte meydana geldi.

Deprem komşu Nepal ve Hindistan'ın bazı yerlerinde de hissedildi.

Büyük bir fay hattında üzerinde yer alan bölgede depremler sık görülüyor.

Shigatse, Tibet'in en kutsal şehirlerinden biri. Tibet Budizminde Dalai Lama'dan sonra gelen dini lider Panchen Lama'nın yaşadığı yer.

Sosyal medya gönderilerinde evlerin yıkıldığı ve şiddetli artçıların yaşandığı görülüyor.

Çin medyasına konuşan araştırmacı Jiang Haikun, 5 büyüklüğünde depremlerin beklenebileceğini ancak daha büyük depremlerin gerçekleşmesi ihtimalinin düşük olduğunu aktardı.

Everest Dağı'nın eteklerinde yer alan ve dondurucu soğukların yaşandığı bölgede İHA'larla arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Bölgede elektrik ve su da kesildi.

Nepal'de can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

2015 yılında Nepal'in başkenti Katmandu'da meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde 9 bin kişi ölmüş, 20 binden fazla kişi yaralanmıştı.