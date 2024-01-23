''The Guardian” gazetesinin, Ağrotur Üslerinin Gazze’deki savaşa müdahil olmasına yönelik tepkilerle ilgili internet sayfasındaki haberde yer alan “Kıbrıs” haritasının değiştirildiği belirtildi.

Haravgi gazetesine göre, The Guardian’ın yayımladığı haritada ada için “Kıbrıs” ve “Kuzey Kıbrıs” ifadelerinin kullanıldığını ancak gelen tepkilerin ardından Kıbrıs’ın kuzeyine yönelik tanım “Türk işgali altındaki Kuzey Kıbrıs” şeklinde düzeltildi.

Gazete, The Guardian’ın ilgili haberinde ayrıca İngiliz üslerinin, Orta Doğu’daki çatışmalarda kullanılmasına yönelik Kıbrıslı aktivistlerin duyduğu endişelerden ve tepkilerden de bahsettiğini yazdı.