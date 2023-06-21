The American College mezunlarını uğurladı

GAÜ The American College’den unutulmaz mezuniyet gecesi

Girne Amerikan Üniversitesi Okullar Grubu’na bağlı The American College2022-2023 öğrenim yılı lise son sınıf öğrencilerine mezuniyet gecesi düzenledi.

Görkemli bir törenle mezun olan öğrenciler, üniversite hayatına başlayacak olmanın heyecanı içinde diplomalarını aldı.

Tören, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Gökmen Davutoğlu, Mütevelli Heyeti Kurucu Üyesi & Gaü Sağlık, Kültür Ve Spor Dairesi Başkanı Türkay Akpınar, GAÜ Genel Sekreteri Aylin Ayhan, The American College Müdürü Burcu Öykün, Müdür Muavinleri Fatih Seyitler ve Şengül Hoşgör Çetin başta olmak üzere öğretmen, öğrenci ve velilerin katılımıyla gerçekleşti.

Eğitime desteğini esirgemeyen Doç. Dr. Melahat Arıklı öğrencilerin bu mutlu gününde ödül takdim ederek mutluluklarına ortak oldu.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının ardından törende konuşma yapan, The American College Müdürü Burcu Öykün, yoğun bir yılın ardından öğrencilerin emeklerinin karşılığını aldığını özetleyerek, mezun öğrencilere üniversite hayatlarında başarılar diledi. The American College bünyesinde öğrencilerin eğitim öğretim hayatına çok şey kattıklarını bunun da gelecekteki hayatlarına olumlu etkiler bırakacağını vurgulayan Öykün, bugüne kadar öğrencilerin birçok başarıya imza attığını, bundan sonrada atacaklarını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Bu yıl 9’uncusu düzenlenen Freezone Liselerarası Müzik Yarışması’nda En iyi 2 ‘inci orkestra ödülü alan The American Koleji müzik grubu mezun öğrenciler olarak sahne aldı.

Mütevelli Heyeti Kurucu Üyesi & Gaü Sağlık, Kültür Ve Spor Dairesi Başkanı Türkay Akpınar Lise hayatlarında başarı gösteren öğrencilere ödüllerini takdim etti.

Ardından diploma törenine geçilerek, Girne Amerikan Üniversitesi okullar grubu bünyesinde eğitim veren The American College 2022 – 2023 eğitim öğretim yılına veda etti.