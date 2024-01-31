“Thalassaemia Derneği 46 yıl içinde çok önemli çalışmalar yaptı”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Thalassaemia Derneği’nin 46’ncı kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, resepsiyonda yaptığı konuşmada, derneğin kurulduğu günden itibaren büyük hizmetler verdiğini belirterek, thalassaemili bireylerin her zaman yanında olduğunu ve yol gösterdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, derneğin thalassaemia konusunda yasal düzenlemelere vesile olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, hastalığın azaltılmasında derneğin yönlendirmeler yaptığını ifade etti.

Devletin thalassaemia konusunda büyük hassasiyet gösterdiğini ve alınan tedbirlerle, hastalığın azaldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, dernek kurulduğu günden bu yana görev alan tüm başkan ve yönetim kurulu üyelerine saygılarını sundu.