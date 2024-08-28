(Kamalı Haber) – Girne’de trafik kontrolü esnasında durdurulan, araçlarında silah ve mermi bulunan, yapılan araştırma sonucu ülkeye bir iş insanını vurmak için geldikleri tespit edilen tetikçi zanlılar Mustafa Özmen ve Vural Allahverdi bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar aleyhine 8 gün ek tutuklama emri alındı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Cemal Şanlıer olayla ilgili bulguları aktardı. Şanlılar 14.08.2024 tarihinde 20:30 raddelerinde Girne Polis Müdürlüğü Trafik Devriyeler Şubesi personeli tarafından kontrol maksatlı Sertaç Sevim Kalebey sokak üzerinde durdurulan ZUH 478 plakalı araç sürücüsü Mustafa Özmen’in alkollü araç kullanma suçundan GPM Trafik Devriyeler Şubesine celp edildiğini, makul şüphe üzerine konu araçta yapılan aramada, torpido gözü içerisinde bir adet 9mm çapında Avusturya yapımı Glock marka tabanca ve 12 adet 9 mm çapında canlı mermi bulunduğunu söyledi. Polis, silah ve mermilerin emare alındığını, Özmen ile araçta yolcu olarak bulunan Vural Allahverdi’nin suçüstü hali gereği tutuklandığını açıkladı. Polis, Vural Allahverdi’nin 8 Ağustos, Mustafa Özmen’in 14 Ağustos’ta ülkeye geldiklerini belirlediklerini belirti.

Polis memuru Cemal Şanlıer, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında, zanlı Vural Allahverdi’nin telefonunda yapılan ilk incelemede “Dayı 20 bin TL gönder, maske falan alacağız, tanınmamak için yapmamız gereken hazırlıklar var” şeklinde mesaj ile KKTC’de bulunan bir iş insanına ait aracın plaka ve aracın fotosunun bulunduğunu, söz konusu kişiyi vurmalarıyla ilgili “sadece ayağına sıkacağız” şekkinde yazışma olduğunu belirtti.

Polis zanlı Mustafa Özmen’in telefonunda ise tespit edilen yazışmada “takipteyiz, dayı görünce basacağız merak etme” yazılı mesaj tespit edildiğini belirtti. Polis memuru, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, topla 8 gün tutukluluk emri alındığını kaydetti.

Polis memuru, bu süre içerisinde kiralık araçta yapılan ikinci aramada 2 adet yüz kapamada kullanılan şal bulduğunu, bunun yanında zanlılara KKTC’de silah temin edip azmettirici olduğu tespit edilen bir kişinin tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlıların ifadelerinde silahtan haberleri olmadığını söylediklerini ancak Kent Güvenlik Kamera Görüntülerinde zanlıların kiralık araçla gezerken ve zanlı Allahverdi’nin elinde silah görüldüğünü açıkladı. Polis, yapılan soruşturma sonucu iş insanının aracının fotoğrafının ve onunla ilgili bilgilerin zanlının telefonuna whatsapptan atıldığını belirlediklerini açıkladı. Polis memuru, ayrıca zanlıların telefonlarında ses kayıtları tespit edildiğini belirterek, zanlılardan alınacak ses örneğiyle karşılaştırma yapılacağını açıkladı.

Polis memuru, soruşturma kapsamında birçok ifade aldığını, silahın ve mermilerin balistik incelemeye gönderildiğini ancak henüz sonucun çıkmadığını açıkladı. Soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu, zanlıların bağlantılarının ve cep telefon görüşmelerinin incelendiğini kaydeden polis, 8 gün ek süre istedi.

Mahkemede söz alan Mustafa Özmen, şoför olarak ülkeye geldiğini, olayı burada öğrendiğini iddia etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.