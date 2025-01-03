(Kamalı Haber) - Kuzey Kıbrıs’a bir iş insanını vurmaya gelen ancak Lefkoşa Polis Müdürlüğü ve Girne Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şube ekipleri tarafından düzenlenen Geçit Yok Operasyonunda kıskıvrak yakalanan 35 yaşındaki Ünal Sivri bugün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis Çavuşu Ömer Yavuz mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının 30 Aralık 2024 tarihinde, saat 12.30 sıralarında, Girne’de Sedat Simavi Caddesi üzerinde, Lefkoşa Polis Müdürlüğü ve Girne Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirlikleri ekipleri tarafından koordineli bir şekilde gerçekleştirilen Geçit Yok Operasyonu kapsamında motosikletle seyrederken tespit edildiğini söyledi. Polis memuru, zanlı Ünal Sivri’nin tasarrufunda; bir adet tabanca ve tabancaya ait şarjör ile 6 adet canlı mermi ele geçirildiğini açıkladı. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Zanlının itiraf içerikli ifade verdiğini kaydeden polis, 2024 yılı Aralık ayı içerisinde Mersin’den gemiye bindiğini, TIR içerisine gizlenerek, Mağusa Limanından ülkeye giriş yaptığını, amacının Girne’de bir iş adamına suikast düzenlemek olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde silah ve mermilerin balistik incelemeye gönderildiğini açıkladı. Polis memuru, yapılan araştırma sonucu zanlının Güney Kıbrıs’a ait GMS hattı ile mesajlaştığı 3 numara tespit edildiğini açıkladı. Polis, Gazimağusa Limanı’na günde 15 TIR’ın giriş yaptığını, TIR’ların giriş kayıtlarının incelendiğini söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini, kameraların incelendiğini kaydeden polis, 7 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evrem Mürsel, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.