ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

12.08.2023 tarihinde, Girne Turizm Limanında, bir geminin yolcu salonu içerisinde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Karpaz’da sakin Hasan KALAY(E-68)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, akciğer hastalığı ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ ATEŞLİ SİLAH VE PATLAYICI MADDE TASARRUFU

14.08.2023 tarihinde, 16:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon (Tetik Operasyonu) kapsamında, V.A.(E-24)’nın kullanımındaki motosiklette yapılan aramada, tasarrufunda üç adet tabanca ve tabancalara ait üç adet şarjör ve 95 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan O.Y.(E-29) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

EV AÇMA, HIRSIZLIK, KASTİ HASAR VE MÜLKE TECAVÜZ

26 Şubat – 20 Temmuz 2023 tarihleri arasında, Girne’de Zeytinlik’te bulunan bir ikametgahın penceresi açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden, üç adet televizyon, bir adet hoparlör ve ayrıca, ikametgah önünde park halinde bulunan bir salon araç mal sahibinden izinsiz olarak alınıp çalınmıştır.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.D.(E-18) ve O.C.(E-20) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.