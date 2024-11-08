“Teşgilat-Minalayalar Zamanı” adlı uzun metrajlı filmin gösterimi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla Ankara Çankaya Belediyesine ait Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde yapılacak.

Verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Merkezi yarın 19.00’da Ankara Çankaya Belediyesine ait Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde, yönetmenliğini Ahmet Eray Gündoğmuş, hikâye ve senaryo yazarlığını Erşen Ummanel’in üstlendiği “Teşgilat-Minalayalar Zamanı” adlı uzun metrajlı filmin gösterimini yapacak.

‘Muratağa, Atlılar, Sandallar Katliamını ve 1974 yazını çocukların gözünden anlatan filmde Mormenekşe Köyü ve civar köylerden gönüllü ve amatör oyuncuların rol aldığı film gösterimine Cumhurbaşkanı Tatar ve Üst Düzey protokol da katılım sağlayacak.