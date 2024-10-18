Limasol ve Baf’ta geçtiğimiz hafta terörizmi finanse ettikleri şüphesiyle operasyon düzenlenerek tutuklanan sekiz kişiden Suriye uyruklu olan ve sınır dışı edilmeleri prosedürü başlatılan yedi kişiyle ilgili iddialar bugünkü Rum basınında yer aldı.

Söz konusu kişilerin “İslamcılar ve Türklerle temasları olduğu ve uyuşturucu ticaretiyle bağlantıları olduğu” konusunda bazı bilgiler bulunduğunu iddia eden Fileleftheros gazetesi, zanlılarla ilgili araştırılan şeylerin çok ciddi olduğunu öne sürdü.

Gazete Rum makamlarının elinde söz konusu kişilerin Arap kökenli kişilerle şüpheli işlemler yaptıkları, aşırı İslamcı bir örgütün finansmanını sağladıkları ve aynı zamanda uyuşturucu ticaretiyle bağlantıları olduğu konusunda bilgiler bulunduğunu yazdı.

Gazete zanlılardan birinin Türklerle bağlantısı olduğu ve bu kişinin Güney Kıbrıs’taki yasadışı faaliyetlerden elde ettiği parayla işlem yapmak için sık sık KKTC’ye gittiğinden söz edildiğini iddialarına da yer verdi.