Güney Kıbrıs’taki Yüksek Mahkeme’nin, terör eğitimlerine katıldığı için tutuklu bulunan Suriyeli şahsı, sınır dışı edilmesinde yaşanan gecikme nedeniyle serbest bıraktığı bildirildi.

Politis gazetesi, söz konusu şahsın geçen yıl, terör eğitimlerine katıldığı gerekçesiyle Limasol Kaza Mahkemesi tarafından 2 yıl hapis cezasına çarptırıldığını; bu süre sonunda şahsın sınır dışı edilmesi gerektiğini, ancak sınır dışı edilmesi için hiçbir işlem yapılmadığını yazdı.

Gazete, şahsın cezaevinde tutuklu kaldığı süre içerisinde yetkililerin konuya kayıtsız kalarak hiçbir eylemde bulunmaması üzerine, mahkemenin Suriyeli şahsın serbest bırakılmasına hükmettiğini kaydetti.