Güney Kıbrıs’ta, Suriye’de faaliyet gösteren bir terör örgütüne finansman sağladıkları gerekçesiyle tutuklu bulunan 6 kişi hakkında soruşturmanın genişletildiği, Europol’den yardım talep edildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi: “Terörizm Davasında Uluslararası Boyut” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, geçtiğimiz ay Güney Kıbrıs’ta düzenlenen bir operasyonla, Suriye’de faaliyet gösteren bir terör örgütüne finansman sağladıkları gerekçesiyle tutuklanan 6 kişinin davasının bugün yeniden görüleceğini yazdı.

Gazete, söz konusu kişilerin, terör örgütü olarak varsayılan “Hayat Tahrir Al-Sham” örgütü için Güney Kıbrıs’ta para toplayarak finansman sağladıklarını, yapılan son incelemelerde ise, zanlıların bir mesajlaşma uygulaması üzerinden yurt dışında bulunan yaklaşık 40 kişiyle konuştuklarının tespit edildiğini belirtirken, Rum ilgili birimlerinin gerek AB gerekse üçüncü ülkelerden yardım talep ettiğini aktardı.

AB ülkelerinde belirlenen bazı kişiler için Europol’dan yardım talep edildiğini, üçüncü ülkelerden ise yardım talep edilmeye hazırlanıldığını vurgulayan gazete, tutuklu zanlıların “WhatsApp” uygulaması üzerinden yaptıkları yazışmaların deşifresinin gerçekleştirildiğini, bu sebepten ötürü ise bugün gerçekleştirilecek duruşmada tutukluluk sürelerinin uzatılmasının beklendiğini belirtti.

Haberde, davanın baş zanlısı olan 44 yaşındaki şahsın dönem dönem KKTC’ye geçerek Türkiye üzerinden para akışının gerçekleşmesini sağladığı iddiasında da bulunuldu.