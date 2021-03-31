Çiğdem Dürüst

UBP vekili eski bakan Hasan Taçoy, UBP kurultayı ile ilgili yeni bir sayfa açarak tartışmalara yepyeni bir boyut kazandırdı.
Düşününüz ki, biz bu tartışmaların Faiz Sucuoğlu ile Hasan Taçoy arasında olduğunu; Hasan Taçoy’un Türkiye’deki AKP’li ahbaplarını aradığı için kurultayın alt üst olduğunu; Sucuoğlu’nun ise ricaları kırmamak adına çekildiğini tartışırken şimdi bambaşka bir tartışma açılacak gibi görünüyor.
Taçoy ne dedi?
“UBP Milletvekili Hasan Taçoy, tartışmalı kurultay hakkında açıklamalarda bulunarak, "Birincinin neden çekildiği sorusunun yanıtı Ersan Saner'de gizlidir… Bu açıklamayı yapmak zorundadır. Kendisi neden geri çekildiler diye soruyorsa, bunun yanıtını da kendisi verecek…" dedi.
Buyurunburadan yakın diye bir söz var ya, işte tam böyle!
Eski genel sekreterliği sebebiyle Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından hiçbir tartışmaya mahal verilmeksizin partinin başına geçecek kişinin Ersan Saner olup, devamında kurultaya gidilmesi, tüzüğe uygun bir şekilde parti içi işleyişin de hükümetlerle ilgili toplumu ve devleti etkilemeden tüm bu sorunların çözülmesi mümkün iken, toplumun tüm bu sorunların kucağına atılması, UBP gibi köklü ve eski bir siyasal partinin bu noktaya taşınması, tartışmaların daha da büyümesine neden oldu.
Eskiden bir vekil ve genel sekreter iken şimdi bir başbakanın siyasal güvensizlikle anılması hiç ama hiç şık olmadı!
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Yapılması gereken tek doğru o gün Ersan Saner’in başkan vekili olarak görevini sürdürmesi ve yasal süresi için yapılacak kurultay sonrasında hükümet düzenlemelerinin yapılması idi.
Buna göre halk defa defa aynı kaosun içine sürüklenmeyecek, siyasetin daha da ayaklar altına alınmasına sebep olmayacaktı.
Taçoy’un gündeme bomba gibi düşürdüğü bu cümleler ile Başbakanlık koltuğunda oturmakta olan Saner de sürece dahil edilerek tartışmaların daha da genişlemesine neden olmuş, şimdi UBP tabanının da halkın da hem siyasete hem de UBP’ye saygısını yitirdiği bir ortamı besleyen hale getirmiştir.
Tüm bunlar, Kıbrıslıtürklerin alışık olmadığı/istemediği, yıllar boyu alıştırmaya çalıştıkları sürü psikolojisi ile yönetilmemizi yeniden gündeme getirerek tepkilerin büyümesine yol açarken öte taraftan demokrasimize daha da zarar verdi.
Artık bu tartışmaların tamamlanarak kapatılması gerekiyor. Lakin hiçbir şey yapmadan bu tartışmalar kapatılamaz!
Varsa açıklamalarını net bir şekilde yaparak son noktaya koymak Saner, Sucuoğlu ve Taçoy’un yükümlülüğündedir. UBP tabanının da halkın da beklentisi bu yöndedir.
Esasında Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında gündeme taşınan bu siyasi kaos ortamının Cumhurbaşkanı ile de ilişkisi olduğu ortadadır. Tatar’ın Siyaset üstü tarafsız bir noktaya taşınması nedeniyle konuşmaması anlaşılır olduğu halde toplumun ondan da duymayı bekledikleri olduğu aşikardır.
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Bütün bu olan bitenler siyasete, hükümete ve devlete olan saygıyı azaltarak zaten bir kaos ruhu taşır hale getirilen ülkede işlerin daha da çığırından çıkmasına neden olmuştur.
Uzun lafın kısası “Öyle doğru işlere imza atın kibeyler, bugüne kadar yaptıklarınız bundan sonra yapacaklarınıza gölge etmesin!
Açıklamalarınızı öyle etik boyutlarda konumlandırın ki günah çıkardığınız ve siyasete olan güvensizliğin gerilemesinde payınız olsun.
Devlete çok saygı duyduğunuzu ve ilelebet yaşatılmasını arzu ettiğinizi söylediğiniz gibi yaşam ve siyaset pratiklerinizi de bu yönde tutun ki tutarlılığınız artsın.
O zaman belki bazı iyi şeylerin olmasına bir nebze katkınız olur.
Yoksa çekilin!
Bu güvensizlik bitsin artık!
Dr. Çiğdem DÜRÜST