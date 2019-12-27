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Televizyonların Aranan Konuğu Tatar

Derviş Gezer
Türkiye

Derviş Gezer

27 Aralık 2019, 08:14

Bir Başbakan sürekli yurtdışı yapar mı?

Yapabilir tabi de, yapmalı mı?

Hele ki KKTC’nin Başbakanı ise.

Başbakan Tatar habire Türkiye’de.

Anladık bir sefer Fuat Oktay’la görüştü.

Ama diğerleri ne?

Efendim CNN Türk’e çıkacakmış.

Yok Fox Tv’ye katılacakmış.

Ne Kanal D kaldı, ne NTV.

Sahi bunu neden yapıyor Başbakan?

Londra’yı anladık, Strasburgu da.

Hade Kıbrıs’taki televizyonları da anladık.

Cumnhurbaşkanı adayı olacak onu da anladık.

Ama Türkiye kanallarında ne arar?

*****

Tatar Türkiye tv kanaları ile sevdalısı olmuş gibi.

Ancak kendisine yada politikasına katkısı ne?

Türkiye’de politika mı hayal ediyor?

Yoksa Türkiye kanalları daha mı ihtişamlı?

Yoksa Türkiye yönetimlerine mesaj mı veriyor?

Anavatan Türkiye, En Büyük Türkiye misali.

Ama bu mesajlar da çok olmadı mı?

Hani bir sefer, iki sefer söylersin.

Ama temcit pilavı gibi tekrarlanmaz ki!

Bilemiyorum sebebini.

Anlamıyorum da.

Hani anlamak ister miyim diye sorarsanız?

Sormayın derim, anlamak için mecalim yok.

*****

Velakin benimki iyi niyetli bir uyarı.

Çünkü sürekli televizyonlarda olmak iyi görünmüyor.

Benim naçizane bir görüşüm var.

Bir ülkenin Başbakanı tv kanalından davet alırsa eğer.

Kanalın ayağına kalkıp gitmemeli.

Artık teknoloji gelişti.

Makamında da programlara konuk olabilir.

Hem şeklen bu daha mantıklı ve makul.

Benim Başbakanım işi gücü yokmuş gibi gezmemeli.

Öyle her tv programına da katılmamalı.

KKTC için yarar varmı diye bakmalı önce.

Politikalarına yarar var mı diye elekten geçirmeli hem.

Sonra da katılacaksa katılsın.

Ama bu katılım da tv kanallarının ayağına giderek olmamalı.

*****

Bence bir düşünsün Sayın Başbakan.

Hatta özel kalemi, danışmanı da düşünsün.

Hangisi Daha doğru?

Hangisi daha çok yakışır?

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