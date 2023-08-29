Telefon Dairesi’ne ait borçların 15 Eylül’e kadar ödenmesi gerektiği açıklandı. Daireye 12 fatura dönemi üzerinde borcu olanların hatları da iptal edilecek.

Abonelerinin, 31 Temmuz 2023 tarihine kadar olan borçlarını en geç 15 Eylül 2023 tarihine kadar kapatmaları gerektiğini belirten Telekomünikasyon Dairesi, 31 Temmuz 2023 sonu itibariyle hesapları kapatılmayan ve açık hesapları bulunan abonelerin ses, data ve internet hizmetlerinin de bilgisayar aracılığı ile kesileceğini kaydetti.

Açıklamada ayrıca, Ağustos 2022 ayı sonu itibariyle Dairemize 12 fatura dönemi üzeri borcu olan tüm abonelerin hatları iptal edilerek aboneliklerinin sonlandırılacağı vurgulandı. Bu durumda olan abonelerin mağdur olmaması için en yakın Telekomünikasyon Dairesi muhasebe gişelerine veya antlaşmalı bankalara başvurarak borçlarını kapatmaları gerektiği bildirildi.