 TEKNOFEST KKTC kapsamında yarın, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Akrobasi Timi gökyüzünde selamlama uçuşları yapacak.

Avrupa Günü nedeniyle ara bölgede etkinlikler düzenlenecek Avrupa Günü nedeniyle ara bölgede etkinlikler düzenlenecek

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan  TEKNOFEST  1-4 Mayıs tarihleri arasında KKTC'de eski Ercan Havalimanı’nda  düzenleniyor.

TEKNOFEST’ten yapılan açıklamaya göre, katılımın ücretsiz olduğu TEKNOFEST KKTC öncesi,  SOLOTÜRK Gösteri Ekibi ve Türk Yıldızları Akrobasi Timi, yarın saat 12.00’de KKTC üzerinde selamlama uçuşları yapacak. Gösteri KKTC’nin sahil hattından izlenebilecekken, tanıklık etmek isteyen tüm halk ve basın mensupları sahil bölgesine davet edildi.