TEKNOFEST Genel Sekreteri Saymaz: “Genç kardeşlerimize çağrımız var. TEKNOFEST yarışmalarına başvuru yapmalarını bekliyoruz”

“Geleceğin teknolojileri KKTC’de buluşuyor. Teknoloji yarışmalarıyla yenilik ve inovasyonun kalbi KKTC’de atacak”

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST KKTC 2025 teknoloji yarışmalarına 30 Ocak'a kadar başvuru kabul ediliyor.

Dünyanın dört bir yanından teknoloji tutkunlarını buluşturması hedeflenen ve bu yıl yeni yarışmaların da düzenleneceği etkinlik, 1-4 Mayıs tarihleri arasında Ercan Havalimanı Eski Terminal Binası’nda gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST 2025 kapsamında 7 ana kategori ve 14 alt kategoride düzenlenecek yarışmaların, teknolojinin farklı alanlarında yenilikçi çözümler geliştirme fırsatı sunacağı belirtildi. Teknoloji tutkunlarını buluşturacak olan TEKNOFEST KKTC Teknoloji Yarışmaları için başvurular devam ediyor.

Etkinliğe katılmak ve detaylı bilgi almak için www.teknofest.org adresi ziyaret edilebilecek.

-Saymaz: “Başvurular ücretsiz… Son başvuru 30 Ocak”

TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz tarafından, bugün, Ercan Havalimanı Eski Terminal Binası’nda basın mensuplarına bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Bu yıl TEKNOFEST’i Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştireceklerini belirten Saymaz, “Genç kardeşlerimize çağrımız var. TEKNOFEST yarışmalarına başvuru yapmalarını bekliyoruz.” diye konuştu.

Başvuruların ücretsiz olduğunu dile getiren Saymaz, son başvuru tarihinin ise 30 Ocak olduğunu belirtti.

Gençler yanında tüm vatandaşlara da TEKNOFEST’e katılması konusunda çağrıda bulunan Saymaz, ilginin yoğun olmasını beklediklerini söyledi.

- Yarışmalar 7 ana kategori ve 14 alt kategoride düzenlenecek

KKTC’de 7 ana kategori ve 14 alt kategoride düzenlenecek yarışmalarda "teknoloji ve inovasyonun kalbinin Ercan Havalimanı Eski Terminal Binası’nda atacağı" ifade edilen bilgilendirmede, şu bilgiler de paylaşıldı:

"Sosyal İnovasyon Yarışması ile toplumsal faydayı artırmayı hedefleyen gençler, sosyal sorumluluk bilinciyle yenilikçi çözümler üretecek. Uçan Araba Simülasyon Yarışması’nda geleceğin ulaşım sistemlerini şekillendirecek otonom uçuş sistemleri ve stratejik kontrol mekanizmaları üzerine fikirler yarışacak. TEKNOFEST KKTC Araştırma Proje Yarışması’yla tarım, çevre ve enerji alanlarında yaratıcı projelerle sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunacak. TEKNOFEST Robolig Mavi Vatan Yarışması ile robotik ve kodlama alanında mühendislik becerilerle geleceğe ışık tutacak tasarımlar ortaya konacak.

Turizm Teknolojileri Yarışması ise; mavi vatanın turizm potansiyelini artıracak akıllı teknolojilerle, kültürel zenginlikleri yeni bir boyuta taşıyacak. Yine teknoloji yarışmaları kapsamında düzenlenecek ‘TEKNOFEST Drone Şampiyonası - KKTC Etabı’; hız, kontrol ve teknik becerilerin sınandığı, adrenalin dolu anlara sahne olacak.

Siber güvenlik alanında bilgi ve becerilerin sergileneceği HackMasters - Mavi Vatan Yarışması’nda ise katılımcılar, kritik güvenlik senaryolarında yetkinliklerini gösterecek."

TEKNOFEST KKTC, teknoloji yarışmalarının yanı sıra çeşitli etkinliklerle de ziyaretçilerini ağırlayacak.

Festival kapsamında; hava gösterileri, konserler, bilgilendirici seminerler, çeşitli sergiler ve atölyeler, gökyüzü gözlemleri, simülasyonlu deneyim alanları, sanal gerçeklik tüneli, planetaryum, fuar etkinlikleri, öğrencilere özel uçuş etkinlikleri, ‘Köklerden Geleceğe: TEKNOFEST Dijital Evren ve KKTC Dijital Deneyim Alanı’ gibi teknoloji ve birçok deneyim bir arada yer alacak.

- Katılımcılara toplam 5 milyon TL’nin üzerinde ödül ve maddi destek sağlanacak

TEKNOFEST KKTC Teknoloji Yarışmaları kapsamında katılımcılar, projelerini sergileme ve geliştirme imkanına sahip olurken, takımlara toplamda 2 buçuk milyon TL ödül ve 3 milyon TL maddi destek sağlanacak.

Ayrıca, yarışmacılara ulaşım ve konaklama desteği de sunulacak.