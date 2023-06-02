Saygın Medya ve Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği İŞAD işbirliğiyle düzenlenen Altın Careta Ödülleri 30 Mayıs, Çarşamba Acapulco Resort Otel’de düzenlenen görkemli bir organizasyonla gerçekleştirildi. İş Dünyası’nın Oscarları olarak da anılan Altın Caretta Ödül töreninde; iş ve sanat dünyasından farklı alanlarda önemli başarılara imza atmış kişilere ödül verildi. Saygın Medya ve İŞAD yönetimlerinin belirlediği bağımsız bir seçici kurul tarafından titizlikle yapılan aşamalı oylama sonucunda ödül sahiplerinin tesbit edildiği gecede; Capital Group iştiraklerinden olan Capital Sigorta ve Capital Sigorta kurucu başkanı Tekin Arhun “YILIN TİCARİ BAŞARI” ödülüne layık görüldü.

KKTC ve TC’den kendi alanında ciddi başarılara imza atmış çok değerli konukları biraraya getiren Altın Caretta Ödül törenine Capital Sigorta kurucu başkanı Tekin Arhun eşi Tüjen Arhun ile birlikte katıldı. Tekin Arhun yaptığı açıklamada; Kuzey Kıbrıs’a farklı bir önem ve değer katan Altın Caretta Ödül töreninin ana sponsorlarına; bu organizasyonun gerçekleşmesinde; İŞAD Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü, Saygın Medya Yönetim Kurulu Başkanı Saygın Kurt şahsında emek veren herkese teşekkürlerini sundu. Capital Sigorta’ya layık görülen bu ödülden dolayı büyük gurur duyduğunu ifade eden Tekin Arhun, bu ödülü 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde kaybettiğimiz Şampiyon Melekler adına aldıklarını belirtti. Şampiyon Meleklerimizin anısını yaşatmak için her türlü işbirliğine hazır olduklarını da belirten Arhun, Capital Group iştiraklerinin her birinin sahip olduğu tecrübe ile KKTC’ye katma değer yaratmakta kararlı olduğunu söyledi.

Takdim edilen ödülü Tekin Arhun adına İŞAD Başkanı Enver Mamülcü’den alan Capital Sigorta Genel Müdürü Kutlu Yorucu ise; bu kadar önemli bir organizasyonda bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Kutlu Yorucu yaptığı açıklamada, Capital Sigorta’nın çok kısa sürede Yerel Sigorta Şirketleri arasında hem prim üretimi hem de vergi mükellefliği açısından ülke sıralamasında BİRİNCİ sıraya oturduğunu ifade etti. Capital Sigorta’nın önümüzdeki yıllarda da KKTC Sigortacılık sektöründe oyun kurucu olmaya devam etmekte kararlı olduğunu söyleyen Yorucu, tekrardan bu geceye emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım deyerek sözlerini tamamladı.