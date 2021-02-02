Serbest Kürsü / Levent Özadam

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Ortada sanki de bütün gözler zenginlerin paralarına çevrildi gibi bir hava yaratılmaya çalışılıyor…

Bazı siyasilerin açıklamaları da buna çanak tutuyor!

Zenginden alıp fakire vereceklermiş…

Bankalarda ki mevduatlar da artık gündeme gelmeye başladı!

Eğer biz toplum olarak bu kafayla gidersek, önümüzdeki günler çok şeye gebedir…

Şu sıralar öyle krizlere neden olacak kelimeler dökülüyor ki ağızlardan, ardından olabilecekler düşünülmüyor!

Zaten bizde yıllardan beridir hortlatılmaya çalışılan bir zengin düşmanlığı var, buna pandemide yaşanan sıkıntıları da eklersek bu yolun sonu çok iyi yerlere gitmez…

Başta siyasiler olmak üzere, toplumun her kesimi bu dönem açıklama ve yorum yaparken bir değil çok kez düşünmek zorundadır!

Bu ülke zenginlerin paralarına göz diken bir zihniyetle hiçbir yerlere gelemez, aksine iç savaş kapımızda demektir…

…

Tabi ki şunu da sorgulamak gerekir…

Bu ülkeye yatırım yapan ve bu ülkede kazanan zenginlerimiz bu dönemde üzerlerine düşen görevi yapıyor mu?

Yapan var elbette!

Ama yapmayan da çok…

Zorla güzellik olmayacağına göre bunun başka bir formülünü bulmak gerek!

Dün sabah çok değerli bir dost aynen şu sözleri sarf etti;

“Ülkemizde bulunan onlarca zengin birleşsin Çin’den ülkeye toplu olarak aşı getirsin…”

Teknik olarak bu mümkün mü bilemeyiz ama gayet de iyi bir düşünce bu!

Başbakan Saner diyor ya…

“Tek kurtuluş aşıdadır” diye!

Biz bu konuda tamamen Türkiye’ye bağımlıyız…

Şükürler olsun ki onlar da kendileri geldikçe bize aşı gönderiyorlar!

Ama aşı çalışmalarına bakınca sanırız çok da yeterli değil…

Hatta epey yavaş gidiyor!

Ne kadar daha gelecek aşılama ne zaman bitecek havada kalan konular bunlar…

İşte burada zengin insanlarımız ‘gönüllü’ olmak kaydıyla pek ala ki devreye girebilir!

20 Tanesi birleşip eğer teknik olarak mümkünse Çin’den aşı getirseler biz bu işi birkaç aya kadar çözmüş oluruz…

Zira yaşanan sıkıntılar sadece devlet kesimini değil iş insanlarını da fazlasıyla olumsuz etkiliyor!

Aşılar artık kesinlikle bu ülkede bir girip aşısı gibi eczanelerde bile olmalı ve süreç hızlandırılmalıdır…

…

Ülkede başlayan aşılama sistemi ne kadar doğru yapılıyor bilmiyoruz ama aşı olmak ya da bedava test yaptırmak için kuyruklar oluşturan insanlar da bulaş konusunda artık tehlikeli olmaya başladılar…

Adam bir devlet hastanesine aşı olmak için gidiyor, önce temaslı çıkıyor sonra da test sonucu pozitif!

İyi de ne anladım ben bu işten şimdi?

PCR testleri de bundan farklı değil…

Bakanlık bir duyuru yapılıyor, yüzlerce insan test merkezlerinde kuyruklar oluşturuyor, sosyal mesafe evlere şenlik görüntüler, sonra vakalar arttıkça artıyor!

Bize göre bu işte bir terslik vardır…

Bu konuda da tıp insanı ya da bilim kurulu üyesi filan olmaya gerek yok!

Güya bir çük sektörde kapanma kararı aldık ama…

Yine kendi kararlarımızla kapanmayı ayaklar altına alıyoruz!

Bu yöntem kesinlikle değiştirilmeli…

Gerekirse vatandaş o merkezlere gitmemeli devlet vatandaşın ayağına gelmelidir!

…

Son günlerde aldığımız en fazla şikayet konusu…

Yüzlerce insanın otellere tıkılması!

Tamam bu sistem belki bazı otellerin en azından maddi açıdan ayakta kalmasını sağlayabilir ama…

İnsanların otele kapatılmamak için test olmadıklarını, bunun nedenini de dört duvar arasında kalmak istemediklerini biliyor muydunuz?

Ya otellerdeki hijyen koşulları ne kadar denetleniyor?

Bu konuda da kafalarda çeşitli soru işaretleri dolu…

Oysa Türkiye’de bile artık karantina otelde değil evlerde uygulanıyor!

Ama her ailenin de bir sağlık ekibi var kontrol altındalar…

Madem ki her konuda Türkiye’ye bağımlıyız, aşılar gelecek diye gözlerimiz yollarda kalıyor, ev karantinası konusunda niye oradaki uygulamayı burada gerçekleştiremiyoruz!

…

KTÖS’ün dün önemli bir açıklaması vardı…

Şu anda ister devlet olsun isterse özel eğitim tamamen on line sistem üzerinden uygulanıyor!

Bizim evde de ayın durum söz konusu…

Sabahın erken saatlerinden itibaren evde hummalı bir çalışma ortamı var!

Öğretmen olan hanım alt katı, ufaklık da üst katı ele geçirmiş, eğitim verip eğitim alıyorlar…

Hadi bizim imkanlarımız var da ya bu imkanı olmayanlar!

KTÖS diyor ki;

Ülkede öğrencilerin yüzde 75’i online ders yaparken yüzde 25’i belli nedenlerden dolayı yapamıyor…

Anlayacağınız pandemi süreci bizde aynı zamanda bir eşitsizlik süreci olarak da hafızalarda kalacak!

Başta ilgili bakanlık ve hükümet ayrıca öğretmen sendikaları bu konuda mutlaka ortak hareket etmeli ve minicik yavrular arasındaki derin uçurum gecikmeden kapatılmalıdır…

MESAJ KUTUSU

Sayın Gürkan KARA, İçişleri Bakanlığı’nda Kaymakamlıkların sorumlusu olarak görevlendirildiğiniz konuşuluyor. Buna sevinen de var ancak eleştiren de. Artık bu konuda bir denge oluşturmak gibi de bir sorumluluğunuz var, haberiniz olsun istedik.

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Sayın Erhan ARIKLI, Türkiye’de Doğu Perinçek aracılığıyla KKTC’ye Çin aşısı getirmek için bir takım girişimleriniz olduğunu duyduk. Demek ki orada siyasiler de bu işlerin içinde ve komisyon hakları da var. Bir yaşımıza daha girdik doğrusu!

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Sayın Ali ÇAYGÜR, dün kaleme aldığımız hemşireler konusunda duyarlılık gösterip girişim başlattığınız için teşekkür ederiz. Şu anda onlara en fazla ihtiyacımız olan bir dönemden geçiyoruz, bu yüzden onları uzlaştırmak sizin görevleriniz arasında…

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Sayın Ünal ÜSTEL, Devletin hastanesine aşı olmaya gidip orada temaslı olarak çıkmanız bu işte bir şeylerin de yanlış gittiğiniz bir göstergesi oldu. Büyük geçmiş olsun umarız yapılan testler olumlu sonuçlanır ve görevinizin başına dönersiniz!

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Sayın Murat KÜÇÜKÖZDEMİR, Kuzey Kıbrıs Turkcell genel müdürlüğüne vekaleten atansanız da bu görevin sizin için sürekli olacağı ve yeni bir atama yapılmayacağını duyduk. Yeni görevinizde başarılar dileriz, Allah kolaylıklar versin…

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Sayın Sadık GARDİYANOĞLU, UBP’nin Lefkoşa Belediye Başkan aday adayları listesinde artık sizin de adınız anılmaya başlandı. Umarız bu konuda parti içinde bir takım sıkıntılar yaşanmaz zira uzlaşmasız adaylığın sonuçları malum geçmişte çok yaşandı…

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Sayın Remzi GARDİYANOĞLU, yaşanan bu süreçte en fazla konuşması gereken isimlerden birisiniz ancak nedendir bilinmez derin bir sessizliğe büründünüz. Serbest çalışan hekimler gelişmelerden rahatsız eylem planı hazırlamanızı istiyorlar…

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Sayın Ali PİLLİ, otellerde karantina sisteminin artık bir işe yaramadığı ve acil olarak evde karantina dönemine geçilmesi gerektiği yönünde tıp insanlarından mesajlar alıyoruz. Zira vatandaş otelde kapalı tutulacak diye test yaptırmaya cesaret edemiyormuş!

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Sayın İsmail ARTER, vakaların en az görüldüğü G.Mağusa’da başkanı bulunduğunuz belediyenin büyük payı olduğu konuşulmaya başlandı. Demek ki ipin ucunu bırakmayıp denetimleri sıklaştırırsanız başarı da ardından mutlaka gelecektir…

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Sayın Biray DELİCEIRMAK, sizin takım kendi evinde mağlup olunca ezeli rakip taraftarları da evlerinde özel pijama partisi düzenleyerek coşkulu bir kutlama yapmışlar. Gülme komşuna gelir başına meseleleri desenize. Gelmiş geçmiş olsun artık, artık devamını dileriz!