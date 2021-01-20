Serbest Kürsü / Levent Özadam

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Hükümet devlet çalışanlarına ödenecek olan hayat pahalılığı üç aylığına kesme kararı aldı bunu makul karşılayanlar hatta bu yıl boyunca ödenmemesini bile kabul ettiklerini söyleyenler dışında bir de ortalığı kaldırmaya çalışanlar oldu…

Ülkeni şu anda içinde bulunduğu şartları gerçek düşünen insanlar buna itiraz etmez!

Zaten bu para hiç ödenmeyecek denmiyor…

Amaç reel sektöre bir nebze nefes aldırabilmek!

Üç aylık kesintinin yaklaşık bedeli 100 Milyon TL civarında…

Bu para bir şekilde yerel istihdamı destekleme fonuna aktarılacak, maksat az da olsa yaralara merhem olmak!

Hep deriz ya böyle bir dönemde herkes elini taşın altına koymazsa, herkesin canı aynı oranda acımazsa bu sıkıntılı süreci atlatmamızın imkanı da yoktur…

Başta sendikalar olmak üzere belli bir kesim iş ola açıklamalar yapıyor!

Emekçinin hakkı hukukundan dem vuruyorlar…

Sanki de özelde çalışanlar emekçi değilmiş gibi!

Onların evine ekmek götürme hakkı yokmuş gibi…

…

Hükümete yakın olan kesimlerle konuşuyoruz eğer görüşleri gerçekleşirse önümüzdeki aylarda çok daha sıkıntılı bir dönem bizi bekliyor…

Eğer Sağlık Bakanlığının inadı yerine getirilip bu hafta kapansaydık ay sonu bunun faturasını çok ağır ödeyecektik!

Çünkü bu hafta maliye piyasadan önemli bir kaynak aktarımı bekliyor…

Özel sektör gidecek devlete olan yükümlülüklerini yerine getirecek, bu para da yine maaşlar olarak ödenecek ve piyasaya geri dönecek, hesap bu kadar basittir…

Biz bu arada Başbakan nasıl olur da Bakan Pilli için dünyanın en iyi bakanıdır dedi işte onu hiç aklımız kesmiyor!

Bakan Pilli ve ekibi belki kahraman olmak için tam kapanma kararında inat edebilir ama bunun bedelini yine bu halk öderse ki zaten öyle de olacaktı, ne kahramanlıktan ne de gözle görülür bir başarıdan esen kalmayacaktı…

Sağlık Bakanı kahraman ama hükümet maaş ödeyemeyecek!

Bu arada Saner diyor ki;

Sağlık Üst Komitesinde bürokratlar da olmalıdır…

Bu kısmen doğru olsa da eksiktir!

O komite de ekonomistler de kesinlikle olmalıdır…

Böyle bir karar üretirlerse ne ala!

Aksi Bakanlar Kurulu ile Sağlık Bakanlığı sürekli olarak bir çatışma içinde olacak ve bunun da icraatlara yansıması olumsuz olacaktır…

…

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı dün bir basın bildirisi yayınlayarak Ankara’dan yardım isteyeceklerini ifade etti…

Bu arada Arıklı bu hafta içinde Ankara’da olacaktı, ne oldu bu ziyaret!

Erken seçim yine gündeme gelince iptal edildi…

Çünkü Ankara artık burada siyasette istikrar istiyor bunda da yerden göğe kadar hakları var!

Ülkede şu anda yaşanan sorun enerji ve akaryakıt değildir sadece…

Genel olarak sıkıntılı olmayan hiçbir sektör yoktur!

Onun için de Arıklı’nın tek başına ziyareti hiçbir anlam ifade etmez…

Giden karşı bakanla görüşür, çay kahve içip birlikte poz verir ve geri döner!

Onun içindin eğer verimli bir Ankara ziyareti gerçekleştirmek istiyorlarsa buna Cumhurbaşkanı Tatar da dahil edilmelidir…

Tatar alır yanına hükümet ortakları gider refiki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısına ve ülkede yaşanan sıkıntılar bire bir kendisine aktarılır çünkü Erdoğan orada tek yetkilidir!

…

Biz kesinlikle Ankara’ya dilenci durumuna düşelim demiyoruz…

Ama inancımız o dur ki önce kendi yükümlülüklerimizi yerine getirip ki buna ciddi tasarruf önlemleri de dahildir, kendini bir güzel anlatır!

Anlatmak zorundadır…

Her bir konuşmasında her türlü KKTC’nin yanındayız diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle ciddi bir ziyaret sonrasında elbette gerekeni yapacak ve en azından bu sıkıntılı dönemin atlatılması için altındakilere talimat verecektir!

Ama önce kendi sorumluluklarımızı yerine getirmek suretiyle…

Onlar versin biz harcayalım mantığıyla değil!

Ama belli ki bizimkiler böyle bir ziyarete bile cesaret edememektirler…

Bilsinler ki şu anda bu şartlarda tek çaremiz Ankara’dır tabi ki kendimizi iyi anlatabilmek suretiyle!

MESAJ KUTUSU

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Sayın Mustafa BULUTOĞLULARI, çok yakında ünlü ekonomist Mehmet Saydam ile birlikte gıda sektöründe ortaklık yapacağınızı ancak bu konuda ser verip sır vermediğinizi duyduk. Genç kesimin yeni yatırımlara imza atması ülkemiz adına da katkı olacaktır hayırlara vesile olsun…