TED Kuzey Kıbrıs Koleji geleneksel bahar şenliği, bu yıl ‘Kültürüne Sahip Çık’ temasıyla cuma günü gerçekleşiyor

TED Kuzey Kıbrıs Koleji ve Okul Aile Birliği işbirliğiyle hazırlanan, Geleneksel Bahar Şenliği, bu yıl ‘Kültürüne sahip çık’ temasıyla 24 Mayıs Cuma günü, saat 16.00’da okul bahçesinde gerçekleşiyor.

Birçok etkinlik ve zengin stantların kurulacağı bahar şenliği, yıl boyunca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin ürettiği eserlerin yer alacağı Yıl Sonu Sergisi ile başlayacak.

‘Kültürüne sahip çık’ temasıyla gerçekleşecek Geleneksel Bahar Şenliği’nde bu yıl; Kıbrıs yemeklerinin yanı sıra, Lefkara, İpek Kozası, İskemle, Sele&Sepet yapımı da yer alarak, zengin hediyelik eşya stantları kurulacak.

Ayrıca etkinlikte, öğrencilerin gösterileri yer alırken, okul orkestrası, Galatasaray Akademi eğlenceli yarışma ve oyun aktiviteleri olacak.

Şenliğe, öğrenci ve velilerin yanısıra tüm halk da davet edildi.