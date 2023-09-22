Ay. Napa’daki bir otelde 20 yaşındaki İngiliz kıza toplu tecavüzde bulundukları gerekçesiyle 3 Eylül'de tutuklanan 5 İsrailli gencin, davalarının görüleceği 5 Ekim tarihine kadar tutuklu kalmasına karar verildiği belirtildi.
Alithia gazetesi “Mağusa bölgesi” Mahkemesi’nin, dün, 19-20 yaş arasındaki 5 İsrail gencin, 5 Ekim’de ağır ceza mahkemesinde görülecek davalarına kadar tutuklu kalmasına karar verdiğini yazdı.
Gazete haberinde ayrıca, mahkemenin geçen pazartesi günü davanın ağır cezaya sevk edilmesine karar verdiğini anımsattı.
Olay Eylğl ayı başında meydana gelmişti.