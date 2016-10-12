"HÜKÜMETİN SORUMSUZLUĞU ADALETİN GECİKMESİNE NEDEN OLMAKTA"

Lefkoşa, 12 Ekim 16 (.): Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), hükümeti eleştirdi ve "hükümetin sorumsuzluğunun adaletin gecikmesine neden olduğunu” ileri sürdü.

TDP Merkez Yönetim Kurulu üyesi Ayşe Öztabay, yazılı açıklamasında, kamudaki mevcut sistemin iyileştirilmesi yönünde hiçbir çalışması bulunmayan hükümetin, var olan sorunların aşılması yönünde de üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmediğini savundu.

Lefkoşa ve Girne Kaza Mahkemeleri'nde odacı eksikliği nedeniyle KTAMS ve Kamu İş tarafından haklı olarak başlatılan grevin bir haftadır sürmesine rağmen, hükümetin sorunu halen çözmediğini öne süren Öztabay, hukuk davalarının bir haftadır görüşülemediğini ve yüzlerce davanın ileri tarihe ertelendiğini kaydetti.

Bu durumun mahkemelerde kaotik bir durum oluşmasına yol açtığı gibi, adaletin gecikmesine de neden olduğunu belirten Öztabay, Başbakanlığın Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne 3 odacı görevlendirildiği söylemine rağmen yalnızca bir kişinin iş başı yapığını, Girne Kaza Mahkemesi’ndeki eksiklikle ilgili ise hiçbir adımın atılmadığını savunarak, "Hükümet sorunu çözmek için daha ne bekliyor" diye sordu.

TDP MYK üyesi Ayşe Öztabay, "Sosyal Hukuk Devletinin en önemli unsurlarından biri olan 'Adalet' günlerdir aksamış ve/veya yürütülemeyecek boyutlara gelmiştir. Bu durum da tartışmasız bağımsız Mahkemelerimizi büyük bir külfete sokmaktadır" dedi.

Adaletin, bağımsız Mahkemelerinin sağlıklı çalışabilmesi noktasında yıllardır yaşanan eksikliklerin giderilmesi ve ileri noktaya taşınması yönünde uyarı ve öneriler ortaya konduğunu, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik'in de Adli Yılın açılış töreninde yaptığı konuşmada çok ciddi tespit ve uyarılarda bulunduğunu anımsatan Öztabay, hükümeti personel eksikliği konusundaki sıkıntıları bile çözememekle suçlayarak, yapısal sorunların aşılması yönünde karar almasının neredeyse imkansız olduğunu iddia etti.

Sosyal hayatta ve nüfusta yaşanan belirsizliklerin doğrudan Mahkemelerdeki dava sayısına, bağlantılı olarak da odacı konusunda eksiklik yaşanmasına neden olduğunu belirten Ayşe Öztabay, “Mahkemeler gibi sosyal hukuk devletinin adalet mekanizmalarında yaşanan bu ciddi aksaklığa hükümetin kayıtsız kalmasının demokratik hukuk devletine verilen en büyük zararlardan biri olduğunu” iddia etti.

(ŞEB/HA)