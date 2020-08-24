Derviş Gezer

%7’lere kilitlenme.
Örgütsel sıkıntılar, idari sorunlar.
Kronik gibi görünen pekçok sorun.
Yıllardır maküs talih kırılamıyor.
Çakıcı gitse de, Özyiğit kalsa da.
Akıncı ve Harmancı seçim kazansa da.
TDP’ye bugüne dek hiçbirşey ilaç olamadı.
Bundan sonra olabilir mi?
Kronik sorunlar bitirilebilir mi?
Aslında gerçekleşme olasılığı var gibi artık.
*****
Çünkü TDP’de yeni rüzgarlar esiyor.
Mehmet Harmancı rüzgarı.
Kimilerine göre beklenenin gerçekleşmesi.
Yıllardır kabullenilmiş müstakbel başkan.
Godot’u bekler gibiydi TDP’liler.
Godot hiç gelmedi.
Ama Mehmet Harmancı geliyor.
TDP dümenine geçmeye hazırlanıyor.
İlk seçimde TDP lideri olarak görmek mümkün.
Belki bu dönüş seçim zamanlaması ile de bağlantılı.
Çünkü Lefkoşa Belediyesi bir yanda.
Yıllardır içinde olduğu TDP öte yanda.
Yeniden bir Belediye seçimi aklında yok.
Belli ki bu noktada kararını vermiş.
Dönüp TDP’ye gelecek.
*****
Dönüş için kafa yoruyor.
Plan yapıyor.
Nasıl, ne zaman, hangi ekiple?
Modernleşme için ne yapılmalı?
Geniş kitleyle nasıl kucaklaşmalı?
Elbette TDP dikensiz lalezar değil.
İşin ucunda riskler var.
Ya kendisi ile birlikte TDP de büyür.
Yada, TDP ile birlikte kendisi de yok olur.
Bunu farkında ve koşullarını oluşturma gayretinde.
Ekip kuruyor, hazırlık yapıyor.
Siyasal zeminini yaratıyor.
Bilimsel ve reel gerçek üzerinden strateji oluşturuyor.
*****
Peki, Harmancı gelirse başarır mı?
TDP’deki kalıp zihniyetleri değiştirebilir mi?
Kurumsal aidiyeti artırabilir mi?
Harmancı-Çeler sinerjisi yaratılabilir mi?
Bunları elbette zaman gösterecek.
Ancak şimdilerde yaşanan belli.
TDP’nin kapısını tıklatıyor.
Ve duyulan ses de Harmancı’nın ayak sesleri.
Umarız ki, iddialı bir figür olarak yerini alır.
Ve TDP’yi siyasal yaşama geri döndürür.
Kolay gelsin Harmancı.