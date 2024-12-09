Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Lefkoşa Hidden Garden’da “Dayanışma Yemeği” düzenledi.

TDP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, hafta sonu gerçekleştirilen etkinliğe 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, Genel Sekreter Nevzat Özkunt, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) üyeleri ile partililer katıldı.

- Çeler

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler dayanışma yemeğinde yaptığı konuşmada, TDP’yi ileri götürmenin bir bayrak yarışı olduğunu, tüm olumsuzlara ve bölünmüşlüklere rağmen yeniden bir araya geldiklerini ve birleşmeyi bütünleşmeyi başardıklarını belirtti.

Adaya barışı getirmenin, Orta Doğu’ya örnek olmanın gururunu yaşayacaklarına emin olduğunu vurgulayan Çeler, partiye gönül veren, inanan ve mücadele eden gelmiş geçmiş herkese teşekkür etti, hep beraber yürünen bu yolun “ak güvercin” yolu olduğunu belirtti.

Çeler, “Erken seçim kapıdadır. Her ne kadar birileri korksa da o seçim bu adaya gelecek. Hepimiz kenetlenerek, bu partiyi bu topluma doğru anlatacağız. Bu ülkeye huzur, barış, refah ve özgürlük gelecek, biz getireceğiz” diye konuştu.

- Özkunt

TDP Genel Sekreteri Nevzat Özkunt da, TDP’nin sosyal demokrat yapısından, ilkelerinden, temizliğinden ve dürüstlüğünden asla taviz vermediğini kaydetti. Özkunt, “Sosyal demokratlar bedel ödediler ama hep dik durdular. Bu ülkenin bu temiz siyasete her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Partimizin ve ülkemizin yeni bir başarı hikayesine ihtiyacı var” dedi.

- Harmancı

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise, TDP geleneğinden aldıkları sorumluluğun çok büyük olduğunu ve sosyal demokratların yolunun iktidar olduğunu söyledi. Harmancı, sosyal demokrasiyi topluma tekrar anlatmanın da bir diğer sorumlulukları olduğunu vurguladı.