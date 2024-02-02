Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, hükümeti özel eğitim ve düşük gelirli ailelere yönelik "yetersiz" bulduğu çalışmalardan dolayı eleştirdi.

Atlı, Sim TV’de yayınlanan Günaydın Kıbrıs programında, Kıbrıs Türk toplumu içinde kaç tane engelli birey olduğunun kaç tane özel eğitim ihtiyacı olan çocuk olduğunun bilinmediğini, özel gereksinimi olan çocuklara yönelik devlet eğitiminin bulunmadığını öne sürdü.

Pek çok ailenin durumunun "çok kötü" olduğunu da belirten Atlı, “Yoksulluğu nasıl ortadan kaldırabiliriz noktasında hiçbir çalışma yok. Bir sorup bin ah işittik Sosyal Hizmetler’den. Sadece erzak yardımı gibi şeylerle yoksulluk önlenemez” dedi.

Çok ciddi ekonomik sıkıntılar içinde çocuk yetiştirmeye çalışan ailelere devletin hem beslenme hem eğitim için katkıda bulunması gerektiğini, sosyal devlet anlayışının bu olduğunu belirten Mine Atlı, “Benim ofisim Suriçi’nde. Birçok çocuğun okul saatlerinde okulda olmadığını defalarca Eğitim Bakanlığı’na ihbar ettim ama durum hiçbir şekilde önemsenmiyor” dedi.

Mine Atlı, “Toplumsal bir dönüşüm ve irade gerekiyor. Bizden daha zayıf olanı korumaya yönelik bir irade koymanız gerekir ortaya. Bunun yolu da ilk önce eğitimdir. Devletin yatırım yapması, ekipler oluşturması, birçok devlet çalışanını bu alanlara aktarması gerekir” dedi.

TDP Kurultayı hakkında ise Mine Atlı, “Zeki Çeler şu anda tek aday. Eğer partim de uygun görürse, ben de başka görevlerde partime hizmet etmeye devam etmek istiyorum. Parti tabanında da herhangi bir küskünlük yok. Çeler’in ‘küskünler’ olarak bahsettiği siyasete küsen ve inancını yitiren insanlardır” dedi.