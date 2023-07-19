Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser’in, Mare Monte Plajı’yla ilgili mücadelesine destek belirtti.

Atlı yaptığı yazılı açıklamada, “ülkede ne kadar doğal güzellik, yerli kurum ve Kıbrıs Türk halkının kendi sermayesi ve emeğiyle oluşturulmuş yapı varsa hükümet tarafından peşkeş çekildiğini” iddia ederek, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser’in “Mare Monte Plajı” konusundaki mücadelesine destek verdiklerini belirtti.

Atlı, “yıllar önce 49 yıllığına 350 dönüm arazisi ile birlikte ‘yatırım yapılacak’ vaadiyle Net Holding’e kiralanan Mare Monte Otel’e tek bir çivi çakılmadığı ve tek kuruş kira ödemesi yapılmadığını” savundu.

“Toplam kira borcunun yıllar önce dahi 7 milyon Sterlin olduğunun söylendiğini” ifade eden Atlı, “şimdi “ayda bin sterlin” ödenerek, Net Holding’e 30 yıllığına yeniden kiralama yapılmasıyla ilgili Bakanlar Kurulu kararını” eleştirdi.

“Konuyu Yüksek İdare Mahkemesi’ne taşıyan Başkan Fırat Ataser’in ve bölge halkının yanındayız” diyen Atlı, şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk toplumunun tüm kazanımlarının, gerek yandaş gerekse yabancı sermayeye peşkeş çekilmesi hastalığının altında yatan sebepleri de bu halk anlıyor, biliyor. Halihazırda otellerin gasp ettiği plajlarını kurtarmaya çalışan, kendine ait denizlere ulaşmak için mücadele veren Kıbrıs Türk toplumunun bir değerinin daha keyfe keder birilerine teslim edilmesine izin vermeyeceğiz.”