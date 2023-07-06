Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen) Kamu İhale (Değişiklik) Yasası’na yaptığı iptal başvurusunun Anayasa Mahkemesi’nden “yetkiniz yok” denilerek geri döndüğünü anımsatarak bu konuda mahkemeye başvurabilecek olanın Mecliste temsil edilen siyasi partiler olduğuna dikkat çekti ve neden baş vuru yapmadıklarını sordu.

TDP’den yapılan yazılı açıklamada, El-Sen Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu’nun, dün dava sonucuna ilişkin olarak yaptığı “mahkemenin değerlendirmesinin yasanın Anayasa’ya aykırı olup olmadığı değil, sendikanın yasa değişikliğine karşı dava açma ehliyetleri olup olmadığına dair” olduğu yönündeki açıklaması hatırlatıldı.

Konuyla ilgili dava açma yetkisinin Meclis’teki siyasi partilerle sınırlı olduğu ifade edilen açıklamada, “El-sen neden Anayasa Mahkemesi yalnız bırakıldı, muhalefetin yasa değişikliğini Anayasa Mahkemesi’ne taşımamasının nedeni, Anayasa’ya aykırılık olmadığını düşünmesi midir?” diye soruldu.

Açıklamada, “Ekonomik darboğaz ve umutsuzluk içinde boğulan Kıbrıs Türk toplumunun, belki de en son birlikte mücadele ettiği bir karşı duruşun ateşi hem sokakta hem de Mahkemede böylece sönmüş oldu. Bu gelişmeleri ve bu sonucu; herkesin şapkasını önüne koyarak iyi analiz etmesi ve düşünmesi gerekir” denildi.