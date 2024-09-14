Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), asgari ücrete, devlet tarafından açıklanan yüzde 19.19 hayat pahalılığı oranının yansıtılması ve “en azından asgari ücretle yaşamaya çalışan insanların çok az da olsa bir nefes alabilmesinin sağlanması” gerektiğini kaydetti.

TDP Ekonomik Kalkınma ve Yerel İş Gücü Politikalarından Sorumlu Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Erman Yaylalı, yazılı açıklamasında, dün yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısını değerlendirdi.

Yaylalı, toplantıda "her zamanki gibi yönetimin insanlara değer vermediğine” tanık olduklarını ve komedi izlediklerini savundu.

Yaylalı, fiilen gerçekleşen hayat pahalılığının, resmi makamlarca açıklanan yüzde 19.19’un çok üzerinde olduğunu öne sürerek, işçi temsilcileri gibi devlet ve işveren taraflarının da 4 aylık hayat pahalılığı oranı olarak açıklanan yüzde 19.19 oranındaki artışı kabul etmesi gerektiğini kaydetti.

Yaylalı, asgari ücret masasındaki amacın; “eylül maaşlarının şimdiki asgari ücret üzerinden ödemek” olduğunu savunarak, “TDP olarak her zaman emekçilerimizin yanındayız ve emekçi düşmanı yaklaşımları şiddetle kınıyoruz” dedi.