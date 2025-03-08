Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, yeryüzünde hakları için emeğiyle mücadele eden tüm kadınları selamladı.

TDP Basın Bürosu aracılığı ile yayımlanan mesajda, “8 Mart bize; emekle mücadele edilerek alınamayacak hiçbir hak olmadığını göstermiştir.” denilerek, 8 Mart’ın aslında “can pahasına” verilen bir direnişin sembolü ve bugünün bir kazanım olarak kutlaması yanında, mücadelenin öneminin hatırlanacağı bir gün olduğu vurgulandı.

TDP mesajında, “Dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadın, çocuk ve insan hakları için mücadelemiz omuz omuza sürecek” ifadelerine yer verdi.