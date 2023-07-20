Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Kıbrıslılara büyük acılar, emperyalist güçlere de büyük çıkarlar sağlayan bir sürecin sonunda, maddi-manevi kayıplar yetmezmiş gibi bir de dünyadan tecrit edilen Kıbrıslıtürkler için 15 ve 20 Temmuz tarihlerinin; barış istencini daha yüksek perdeden dile getirilmesi gereken günler olduğunu vurguladı



TDP: Bu anlayış; Kıbrıs yurdunun ortak sahiplerinden birinin “yok olmasına” yöneliktir ve sürdürülebilir değildir

Yazılı açıklama yapan TDP herkesin, kendisini güvende ve özgür hissedeceği bir devletin parçası olmak isteyeceğini ancak Kıbrıs’ta var olan ayrılıkçı zihniyetlerin hedeflerinin; Kıbrıs yurdunun ortak sahiplerinden birinin “yok olmasına” dayandığını kaydetti. TDP, Kıbrıs’ın kuzeyinde meydana getirilen yapının da tam da buna hizmet ettiğini dile getirdi.

TDP açıklamasında, “Dünyanın refah içinde olan devletleri bunu; eşitlikçi, adaletli, barışçı, kapsayıcı ve akılcı politikalarla yaratmış, kültürel farklılıkları olan kesimlerin bir arada, güvende ve mutlu hissettiği ülkeler meydana getirmiştir. Kıbrıslıların ise 21. yüzyılda hala bunları örnek almaması ve tam tersi uygulamaların yapıldığı ülkelerin durumundan ders çıkarmaması çok acıdır” ifadelerini kullandı.



“15 ve 20 Temmuz tarihleri; barış istencinin daha yüksek perdeden dile getirilmesi gereken günlerdir”

15 Temmuz Faşist Yunan darbesi ve 20 Temmuz Türkiye’nin askeri müdahalesi ile yüzlerce insanın öldüğü ve sonunda da yurdun ortadan ikiye bölündüğü bir sürecin, “bayram” olarak kutlanmasının insani açıdan mümkün olmadığını belirten TDP, aksine bugünün; bu ortamı yaratan emperyalist güçlerden tüm Kıbrıslıların hesap sorma ve kayıplarını anma günü olması gerektiğini kaydetti.

TDP açıklamasını, “Kıbrıslılara büyük acılar, emperyalist güçlere de büyük çıkarlar sağlayan bir sürecin sonunda, maddi-manevi kayıplar yetmezmiş gibi bir de dünyadan tecrit edilen Kıbrıslıtürkler için 15 ve 20 Temmuz tarihleri; barış istencinin ve yasal hakların daha yüksek perdeden dile getirilmesi gereken günlerdir. Bu süreçte hayatını kaybeden herkesi saygıyla anıyor, yurdumuzun yeniden birleşmesi için verdiğimiz mücadeleden bir adım geri atmayacağımızı bir kez daha vurgulamak isteriz” sözleriyle tamamladı.