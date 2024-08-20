Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Bakanlık ile Yeditepe Üniversitesi arasında 12 Ağustos tarihinde imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, A level sonuçlarına sahip öğrencilere 10 fakülte ve 51 programda tam burslu 105 kontenjan ayrıldı.

Protokol kapsamında tam burslu kontenjan verilen Bilgisayar ve Bilişim Sistemleri Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde yer alan kontenjanlara başvurmak isteyen A level sonuçlarına sahip öğrencilerin başvuru için gerekli olan belgeleri, 21-27 Ağustos 2024 (her iki tarih dahil) tarihlerinde Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi'ne ulaştırması gerekiyor.

Açıklamaya göre, başvuruda talep edilen belgeler şunlar:

KKTC kimlik fotokopisi (2 adet), KKTC lise diploma fotokopisi (2 adet), A Level derslerinin UMS puanlarını gösteren onaylı belge (mezun olunan liseden ve Genel Ortaöğretim Dairesi'nden onaylı) (2 adet).

-Başvuru koşulları:

Kontenjanlara A Level sınavından alınan üç dersin notuyla başvuru yapılırken, bu derslerden en az ikisinin başvuru yapılacak programla ilgili olması ve ders notlarının en az C notu olması gerekiyor. Üçüncü ders ise dil dersleri hariç alan dışı olabilir ve en az C notu alma şartı aranır.

Başvuru, değerlendirme ve kayıt takvimi ise şöyle:

“KKTC yetkili birimleri tarafından başvuruların alınması ve ön değerlendirme: 21-27 Ağustos 2024

Başvuruların üniversite tarafından değerlendirilmesi: 28-29 Ağustos 2024

Sonuçların ilanı ve kabul mektuplarının iletilmesi: 02-03 Eylül 2024

Kayıt tarihi: 09-10 Eylül 2024

Yabancı Dil Yeterlik Sınavı: 19 Eylül 2024 - Perşembe Saat 09:30