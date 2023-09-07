TC Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), terör örgütlerine yönelik operasyonlarda son bir haftada 39, 1 Ocak'tan itibaren de 1185 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısına, "manda ve himaye" fikrinin kesin olarak reddedildiği Sivas Kongresi'nin 104'üncü yılında Cumhuriyet'in temellerini atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anarak başladı.

Aktürk, 2023 Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olarak Avrupa'nın en büyüğü unvanını alan ve büyük bir gurur ve mutluluk yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı da tebrik etti.

Bakanlığın tüm birlik ve kurumlarının, devletin bekası, ülkenin savunma ve güvenliği için her türlü tedbiri almaya, kendisine tevdi edilen tüm görevleri başarıyla yerine getirmeyi azim ve kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Aktürk, şu bilgileri verdi:

"24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 38 bin 528 teröristi etkisiz hale getiren kahraman ordumuzun, PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz ve kararlı mücadelesi devam etmektedir. Bu kapsamda, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 39 terörist etkisiz hale getirilmiş, 1 Ocak'tan itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1185'e ulaşmıştır."

- Hudut güvenliği

Aktürk, hudutların Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemleriyle korunduğunu, son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 667 kişinin yakalandığını belirtti. Yakalananlardan 31'inin FETÖ mensubu olmak üzere 34'ünün terör örgütü üyesi olduğunu bildiren Aktürk, 4 bin 887 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini söyledi. Aktürk, "Böylece yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 423'e yükselmiş, yakalananlardan 316'sı FETÖ mensubu olmak üzere toplam 451 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 150 bin 584 olmuştur." ifadelerini kullandı.

- Suriye'deki operasyon bölgelerinde 864 terörist etkisiz hale getirildi

Aktürk, Suriye'de istikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edildiğini hatırlatan Aktürk, şunları kaydetti:

"Operasyon bölgelerindeki güvenlik ve istikrarın sürdürülmesine yönelik gerekli tüm tedbirler alınmakta ve teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık verilmektedir. Bu yılın başından itibaren harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 69'u son bir haftada olmak üzere 165 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, Mehmetçik tarafından 24'ü son bir haftada olmak üzere 864 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

- Tahıl sevkiyatı

Aktürk, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında yaşanan, bölgenin ve dünyanın güvenliğine ciddi bir tehdit teşkil eden gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Öncelikle ateşkes ve müteakiben kalıcı barışın sağlanması için etkin, kolaylaştırıcı rol üstlenmeye ve insani krizi hafifletmeye yönelik her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade eden Aktürk, Rusya Federasyonu tarafından durdurulan Tahıl Girişimi’nin devamına yönelik BM, Rusya Federasyonu ve Ukrayna yetkilileri ile temaslarının Dışişleri Bakanlığı ile koordineli devam ettiğini söyledi.

Aktürk, bu kapsamda, 4 Eylül'de Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de yer aldığı bir heyet ile Soçi'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında olumlu havada görüşme gerçekleştiğini belirtti.

Temennilerinin bu görüşmenin ardından, küresel gıda fiyatlarının istikrara kavuşmasına büyük katkı sağlamakla birlikte tüm krizlerin iyi niyet ve diyalogla çözülebileceğini kanıtlayan bu girişimin devam etmesi yönünde olumlu adımlar atılması olduğunu ifade eden Aktürk, "Diğer yandan Karadeniz'de mevcut hassas güvenlik dengesinin 'bölgesel sahiplik' ve 'Montrö ilkeleri' çerçevesinde sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bölgede adil ve kalıcı barışın temini için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edecektir." diye konuştu.

- Ege, Akdeniz ve Kıbrıs

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Ege ve Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ile menfaatlerini tavizsiz bir şekilde korumaya devam ettiğini belirten Aktürk, "Komşumuz Yunanistan ile son dönemde gelişen olumlu havanın devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için karşılıklı çabalarımız sürmektedir." dedi.

Aktürk, temennilerinin diyalog kanallarının açık tutulması, ikili ilişkilerimizde yakalanan pozitif gündemin devam etmesi ve Ege Denizi'nin bir dostluk denizi haline gelmesi olduğunu söyledi.

- Uluslararası görevler

Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Birliği, AGİT ve ikili ilişkiler kapsamında birçok coğrafyada başarıyla görev yapan Mehmetçiğin, küresel barış ve istikrara katkı sağladığını, aynı zamanda eğitim ve tatbikat faaliyetlerine de aralıksız devam ettiğini belirten Aktürk, şu ifadeleri kullandı:

"İtalya Deniz Kuvvetleri unsuru ITS PALINURO, 1 Eylül 2023'te Aksaz'a liman ziyareti gerçekleştirmiş, Karadeniz'in mayınlardan arındırılmasına yönelik Romanya'da 5-6 Eylül tarihlerinde icra edilen SEA BREEZE-2 Tatbikatı'na Silahlı Kuvvetlerimiz katılım sağlamıştır. Ayrıca Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası görevlendirilen, 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımıza bağlı bir komando taburumuz görevini başarıyla icra etmiş bölgede sükunun sağlanmasına büyük katkı sağlamıştır. Taburumuz 4 Eylül 2023'te geri intikale başlamış ve 6 Eylül 2023 itibarıyla hem kara hem de hava intikalini tamamlamıştır."

- Savunma sanayi ve envantere giren yeni silah sistemleri

Tuğamiral Aktürk, 30 Ağustos - 3 Eylül'de 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı Ankara Etimesgut'ta gerçekleşen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e yaklaşık 1 milyon kişinin katıldığını ifade etti.

Milli Savunma Bakanlığı olarak bağlı birim ve kuruluşlarla katıldıkları TEKNOFEST'te SOLOTÜRK ve Türk Yıldızlarının gösteri uçuşları gerçekleştirdiği söyleyen Aktürk, festivalin başarıyla tamamlandığını belirtti.

- Doğal afetlerle mücadele

Başta deprem sonrası hayatın normalleştirilmesi olmak üzere orman yangınları ve diğer afetlerle mücadele çalışmalarının da ilgili bakanlık ve kurumlarla koordinasyon içerisinde sürdürüldüğünü ifade eden Aktürk, şöyle konuştu:

"5 Eylül'de Kırklareli’nde meydana gelen sel felaketi sonrası İğneada beldesindeki arama-kurtarma çalışmalarına destek için 5'inci Kolordu Komutanlığına bağlı 55'inci ve 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlıklarımızdan askeri personel ve arazi araçları görevlendirilmiş, yaralı olarak kurtarılan vatandaşlarımızın sağlık ekiplerinin gözetiminde tahliye edilmesi sağlanmıştır."

- Öğrenci temini ve personel alımı

Aktürk, personel ve askeri öğrenci alım ile temin faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam ettiğini söyledi.

Dış kaynaktan muvazzaf subay temininin 4 Eylül'de başladığını belirten Aktürk, 17 Eylül'le kadar başvuruların devam edeceğini ifade etti.

- Deyrizor’daki son durum

Milli Savunma Bakanlığı kaynağından, bir gazetecinin Suriye'nin Deyrizor kentinde Arap aşiretler ve terör örgütü PKK/YPG arasındaki çatışmaları hatırlatması üzerine şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Suriye'de istikrarın bir an önce sağlanması, Suriyelilerin güvenli olarak geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik faaliyetlerimiz devam ediyor. Biz başından itibaren, DEAŞ ile mücadele bahanesiyle başka bir terör örgütü PKK/YPG'ye yardım ve destek verilmesinin ne kadar yanlış olduğunu ifade ediyoruz. Bu yaşananlar da bizim ne kadar haklı olduğumuzun açık bir göstergesi. PKK/YPG ve uzantıları sadece ülkemize değil, hem bölge halkına hem de insanlığa büyük bir tehdit oluşturuyor. Son yaşananlar da eli kanlı PKK/YPG terör örgütü eliyle orada kurulmaya çalışılan düzene karşı bölge halkının kendi haklarını ve topraklarını korumak için bir araya gelerek tepki göstermesinden ibaret. Biz bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Dost ve müttefik ülkelerden beklentimiz, PKK/YPG terör örgütüne yapılan yardım ve desteğin sonlandırılması, terörle mücadelemize samimi destek verilmesidir.

- F-4 savaş uçağından düşen yakıt tankı

Bir gazetecinin boş yakıt tankı düşen F-4 savaş uçağıyla ilgili durumu sorması üzerine bakanlık kaynağı şu bilgileri verdi:

“Malumunuz TEKNOFEST'te statik olarak gösterilen F-4 uçağımızın yedek yakıt tankı kendi ana üssü olan Eskişehir’e dönmek üzere Etimesgut’tan kalktıktan sonra TPAO otoparkına düştü. Onun hemen arkasından Hava Kuvvetlerimize ait ekipler hemen bölgeye sevk edildi ve teknik inceleme başlatıldı. Teknik inceleme halen devam ediyor. Teknik inceleme sonuçlandığında sizlere gerekli açıklamayı yapacağız, şu anda halen devam ediyor."

- Yunanistan ile ilişkiler

Milli Savunma Bakanlığı kaynağı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis'in Türkiye'yi ziyaretinin ardından Güven Artırıcı Önlemler Toplantıları'nın ne zaman başlayacağına dair bir soru üzerine de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Eylül ayında bu görüşmelerin sıklaşacağını ifade etmiştik. Nitekim Yunan Dışişleri Bakanı geldi, şimdi de Sayın Cumhurbaşkanımız ile Yunanistan Başbakanı New York'taki BM toplantısı kapsamında görüşecekler. Bu kapsamda biz de faaliyetlerimizin eylül ayı içerisinde artmasını bekliyoruz. Daha önce sayın Bakanımızın da açıkladığı gibi öncelik hiç kimseyi rahatsız etmeyecek, Harp Okulları arasında sportif faaliyetler gibi bazı faaliyetlerden başlayarak güven artırıcı önlemleri başlatma, takvimlendirme çalışmaları devam ediyor."

- Kerkük'te yaşanan olaylar

Bakanlık kaynağı, Kerkük'te yaşanan olaylarla ilgili soru üzerine de şunları kaydetti:

"Kerkük önemli, Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bölgede barış ve huzur için özellikle Kerkük'ün yapısını bozacak faaliyetlerden uzak durulması önem arz ediyor. Biz de oradaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Son geldiğimiz noktada, Irak Federal Meclisi’nin almış olduğu bir yürütmeyi durdurma kararı var. Ondan sonra oradaki olaylar yatışmış gibi duruyor. Sükunet sağlanmış gibi duruyor ama biz oradaki gelişmeleri de yakinen takip ediyoruz."