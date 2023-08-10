MSB kaynakları, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde geniş çaplı operasyonların devam ettiğini belirterek bölgede her mağaraya girileceğini ve o bölge terörden tamamıyla temizlenene kadar faaliyetlerin devam edeceğini bildirdi



MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Aktürk: "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 53 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 995'e ulaşmıştır"

TC Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde geniş çaplı operasyonların devam ettiği, bölgede her mağaraya girileceği ve o bölge terörden tamamıyla temizlenene kadar faaliyetlerin devam edeceği bildirildi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında, Bakanlığın tüm birlik ve kurumlarının, devletin bekası, ülkenin savunma ve güvenliği için gerekli her türlü tedbiri almaya, Cumhuriyetin 100'üncü yılında daha büyük daha güçlü bir Türkiye için kendisine tevdi edilen tüm görevleri azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam ettiğini söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu kapsamda terörle mücadelede büyük başarılar elde ettiğini, sınır güvenliğinin yanı sıra mavi ve gök vatanda hak ve menfaatleri koruduğunu belirten Aktürk, aynı zamanda kardeş, dost ve müttefik ülkelerin haklı davasına destek verdiğini, bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdürdüğünü ifade etti.

Terör örgütleri PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere, milli birlik ve beraberlik ile bekaya yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde yapılan operasyonların kesintisiz devam ettiğini bildiren Aktürk, şu bilgileri verdi:

"Kararlılıkla uyguladığımız terörü kaynağında yok etme stratejisiyle Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 53 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 995'e, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 38 bin 338'e ulaşmıştır. Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Harekatında bugüne kadar 586 terörist etkisiz hale getirilmiş, değişik çaplarda toplam 1316 silah ve 600 bine yakın mühimmat ele geçirilmiş, 2 bin 150 mayın/EYP tespit ve imha edilmiş, 614 mağara/sığınak ise kullanılamaz hale getirilmiştir."

Aktürk, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde dün bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan 5 askere Allah'tan rahmet, ailelerine, TSK ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Mehmetçiğin üstün gayretle her türlü hava ve arazi koşulunda, büyük kahramanlık ve fedakarlıkla yaptığı operasyonlarla teröristlerin kendilerini bekleyen sondan kaçamayacaklarını ifade eden Aktürk, TSK'nın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehitlerinin kanını yerde bırakmayacağını, terörle mücadelesini tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

"Hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 284 şahıs yakalanmıştır"

Sınırlar ve halkın güvenliği için alınan tedbirlere değinen Aktürk, "Son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 284 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 9'u teröristtir. 2 bin 991 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. 2023 yılında ise hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 bin 752 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 236'sı FETÖ mensubu olmak üzere 356'sı teröristtir. 134 bin 935 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir." ifadelerini kullandı.

Son bir haftada yapılan operasyonlarda 172 kilogram uyuşturucu ve 860 uyuşturucu hap ele geçirildiği bilgisini veren Aktürk, yılbaşından bu yana yapılan operasyonlarda ise 4 bin 803 kilogram uyuşturucu ve 1911 uyuşturucu hap ele geçirildiğini aktardı.

Aktürk, Suriye'de istikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edildiğini, diğer taraftan operasyon bölgelerindeki güvenlik ve istikrarın sürdürülmesine yönelik gerekli tüm tedbirlerin alındığını ve teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık verildiğini kaydetti.

Yılbaşından itibaren harekat bölgelerine terör örgütü tarafından 3'ü son bir haftada olmak üzere 86 taciz ve saldırı gerçekleştirildiğini belirten Aktürk, komandoların anında müdahalesiyle 45'i son bir haftada olmak üzere 744 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

''Tahıl Girişiminin devam etmesini temenni ediyoruz"

Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında yaşanan, bölge ve dünya güvenliğine ciddi bir tehdit oluşturan gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade eden Aktürk, Rusya Federasyonu tarafından durdurulan "Tahıl Girişimi"nin devamına yönelik Birleşmiş Milletler (BM), Rusya Federasyonu ve Ukrayna yetkilileri ile temasların Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak devam ettiğini dile getirdi.

Aktürk, şöyle devam etti:

"Küresel gıda fiyatlarının istikrara kavuşmasına büyük katkı sağlamakla birlikte tüm krizlerin iyi niyet ve diyalogla çözülebileceğini kanıtlayan bu girişimin devam etmesini temenni ediyoruz. Ayrıca Karadeniz'de en uzun kıyısı bulunan ülkelerden biri olarak başından beri kıyıdaş ülkelerin barış, diyalog, huzur ve refah içinde yaşamasından yana olduğumuzu dile getiriyor, mevcut güvenlik dengesinin 'Bölgesel Sahiplik İlkesi' çerçevesinde sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edecektir."

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ege ve Akdeniz'de, ülkenin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini tavizsiz şekilde korumaya devam ettiğini belirten Aktürk, "Ülkemiz, tüm sorunların uluslararası hukuka, iyi komşuluk ilişkilerine ve müttefiklik ruhuna uygun, barışçıl metotlarla, karşılıklı saygı ve diyalog yoluyla çözülmesinden yanadır ve bunun için büyük çaba harcamaktadır. Komşumuz Yunanistan ile son dönemde gelişen olumlu havanın devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için karşılıklı çabalarımız sürmektedir. Temennimiz, diyalog kanallarının açık tutulması, ikili ilişkilerimizde yakalanan pozitif gündemin devam etmesi, Ege Denizi'nin bir dostluk denizi haline gelmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, etkin üyesi olduğu NATO'ya ve Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğine önemli katkılar sağlamayı sürdürdüğünü ifade eden Aktürk, İttifak'a katıldığı günden bu yana üstlendiği tüm görev ve misyonları başarıyla yerine getirdiğini söyledi.

Aktürk, güvence tedbirleri kapsamında Romanya hava sahasında 8 Ağustos'ta Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı tarafından görev yerine getirildiğini, İtalyan Deniz Kuvvetlerine ait Francesco Mimbelli gemisinin 3-6 Ağustos'ta İstanbul'a liman ziyareti gerçekleştirdiğini anlattı.

Özellikle son dönemde bölge ve dünyada çok boyutlu gelişmelerin yaşandığına, artan risk ve tehditler nedeniyle güvenlik ortamının hızlı ve sürekli olarak değiştiği kritik bir dönemden geçildiğine işaret eden Aktürk, böylesine hassas bir ortamda ulusal güvenlik konusuyla onun ayrılmaz parçası olan yerli ve milli savunma sanayisinin öneminin her geçen gün daha da arttığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve teşvikiyle yerlilik ve millilik oranı yüzde 80'lere ulaşan savunma sanayi ürünlerinin de katkısıyla TSK'nın kara, deniz, hava ve siber harekat alanlarında etkinliği ve caydırıcılığının her geçen gün daha da arttığına dikkati çeken Aktürk, TSK'nın, çağın şartlarına ve harbin değişen doğasına en uygun şekilde yaptığı eğitim ve tatbikatlar sayesinde yetiştirilen üstün nitelikli personeli ve sahip olduğu yüksek teknoloji ürünü silah sistemleriyle nitelik ve nicelik olarak her geçen gün daha da güçlendiğini kaydetti.

Aktürk, başta TSK bünyesinde bulunan Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) olmak üzere Aselsan, TUSAŞ ve Roketsan'ı dünyanın en iyi savunma sanayi şirketlerinin yer aldığı "Defence News Top 100" listesine girmelerinden dolayı tebrik etti, çalışmalarında başarı diledi.

Deprem sonrası hayatın normalleştirilmesi olmak üzere orman yangınları ve diğer afetlerle mücadele çalışmalarının da ilgili bakanlık ve kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde sürdürüldüğünü ifade eden Aktürk, TSK tarafından oluşturulan "Rezerv Güç" ile yangın söndürme çalışmalarına sağlanan desteğin aralıksız sürdüğünü vurguladı.

Aktürk, bu çerçevede, TSK'ya ait uçak ve helikopterlerle farklı bölgelerde çıkan 17 orman yangınının söndürülmesine katkı sağlandığını, helikopter ve uçaklar tarafından şimdiye kadar 877 sorti yapılarak yangınlara müdahale edildiğini, gelen anlık taleplere istinaden görevlendirmelerin devam ettiğini bildirdi.

Aktürk, Askeralma Kanunu kapsamında, yürürlükten kaldırılan 1111 sayılı Askerlik Kanunu'na göre, ödemeleri gereken yabancı ülke parasını ödemedikleri veya herhangi bir takvim yılında toplam olarak 184 gün ve daha fazla süreyle yurt içinde bulundukları için dövizle askerlik kapsamından çıkarılanların, dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilmelerine imkan sağlandığını bildirdi.

- "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi tamamıyla terörden temizlenene kadar bu faaliyetler devam edecek"

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 askerin şehit olduğu terör saldırısıyla ilgili bilgiler paylaşarak Nisan 2022'de başlayan operasyonun düzenlendiği Zap bölgesinin çok zor coğrafi şartlara sahip olduğuna dikkati çekti.

Terör örgütünün bu bölgeye büyük yığınak ve tahkimat yaptığına işaret eden kaynaklar, bu bölgenin temizlenmesi konusunda TSK'nın büyük bir yol kat ettiğini belirtti.

Mehmetçiğin teröristlerin o bölgedeki bütün inlerine girmek suretiyle mücadeleye devam ettiğini kaydeden kaynaklar, "Operasyonlar devam ediyor. Arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü tarafından taciz ve saldırılar gerçekleştirilebiliyor. Bunlara gerekli karşılık anında veriliyor. Bölgede geniş çaplı operasyonlar devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki her bir mağaraya girilecek ve o bölge terörden tamamıyla temizlenene kadar bu faaliyetler devam edecek." bilgisini paylaştı.

Bakanlık kaynakları, askeri hastaneler konusunda devam eden çalışmaya ilişkin soru üzerine "Askeri sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde yerine getirilebilmesi için nasıl bir sistem oluşturulabileceği konusunda Sağlık Bakanlığıyla çalışmalar devam ediyor." dedi.

ABD Temsilciler Meclisi'nin kabul ettiği yasa tasarısına göre ABD'nin Ege Adaları'nda yeni üsler kuracağına dair bilgiler için bakanlık kaynakları, "Biz savunma ve güvenlik konusunda ülkemizin etrafında meydana gelen tüm gelişmeleri takip ediyoruz ve değerlendiriyoruz. Bu konuyla ilgili şu anda kesinleşmiş bir karar yok, ama gelişmeleri yakından takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynaklar, Tahıl Girişimi'nin devamına ilişkin bir gelişme olup olmadığına ilişkin soru üzerine "Tahıl koridoru konusunda Sayın Cumhurbaşkanı'mız başta olmak üzere ilgili bütün Bakanlık ve kurumlar koordineli olarak çalışmalarına devam ediyor. Her kurum kendi muhataplarıyla görüşmeler yapıyor, temaslar sağlanıyor." cevabını verdi.

Bakanlık kaynakları, Yunanistan tarafından yapılan diyaloğa ilişkin son açıklamalarla ilgili Güven Artırıcı Önlemler Toplantılarına dikkati çekerek, "Yunanistan ile son dönemde ortaya çıkan olumlu havanın devam ettirilmesine yönelik her iki taraf da çaba sarf ediyor. Sahada bunu yakinen görebiliyoruz. Görüşmeler konusunda bizim üzerinde durduğumuz husus, Güven Artırıcı Önlemler Toplantıları. Bu toplantılarla ilgili takvim oluşturulması için teknik seviyede Yunanlarla çalışacağız, temaslarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynaklar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in kişisel sosyal medya hesabının bulunmadığını belirterek "Yaşar Güler" isimli bütün hesapların sahte olduğu bilgisini de paylaştı.