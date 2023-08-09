Aktunç: “En kısa zamanda turizmi gerçek anlamda lokomotif sektör haline getireceğiz” Yazgı: “Kıbrıs turizminin daha ileriye gitmesi ve hak ettiği yeri bulabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti olarak elimizden gelen tüm desteği sağlamaya devam edeceğiz” Mutabakat metninden: Mennoya’daki Limnes Mülteci Kapına Geri Gönderilecekler İçin Yeni Bir Merkez Kuruluyor “Taraflar, iki ülkenin kültür ve sanat kurumları arasındaki işbirliğinin artırılmasına ve sanatçı değişimleri yapılmasına devam edecek” “Taraflar, Lefkoşa Yunus Emre Türk Kültür Merkezi tarafından KKTC’de yapılan faaliyetlerin yaygınlaştırılmasını destekleyecek” “Taraflar KKTC kültür değerlerinin turizme kazandırılmasına, turizm odaklı tanıtımlarının yapılmasına ve markalaşma çalışmalarına yönelik işbirliği yürütecek”

2022 ve 2023 Yılları "Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Çerçeve Belgesi Eylem Planları" kapsamında “TC-KKTC Kültür ve Turizm Ortak Çalışma Grubu 1. Toplantısı” yapıldı. Toplantının ardından iki taraf arasında kültür turizm alanlarında iş birliğini öngören mutabakat metni imzalandı.

2022 ve 2023 Yılları "Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İş Birliği Çerçeve Belgesi Eylem Planları" kapsamında “TC-KKTC Kültür ve Turizm Ortak Çalışma Grubu 1. Toplantısı”, bugün Lefkoşa’da Concorde Hotel’de düzenlendi. Toplantının ardından karşılıklı olarak hediye takdim edildi ve mutabakat metni imzalandı. Mutabakat metnine, KKTC heyetine başkanlık eden Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç ve TC heyetine başkanlık eden Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı imza koydu.

Aktunç

Mutabakat metninin imzalanmasının ardından konuşan Müsteşar Serhan Aktunç, TC-KKTC Kültür ve Turizm Ortak Çalışma Grubu 1. Toplantısı’nın geniş katılımlı olarak yapıldığına dikkat çekerek, tüm katılımcılara teşekkür etti. Turizmin yeniden yapılandırılması, planlanması, turizm çeşitliliğinin ön plana çıkarılması ve toplumla turistin daha çok bir araya geleceği bir turizm şeklini ortaya çıkarmayı hedeflediklerini anlatan Aktunç, en kısa zamanda turizmin gerçek anlamda lokomotif sektör haline geleceğini ifade etti.

Yazgı

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ise, konuşmasına teknik ekiplere teşekkür ederek başladı. Uzman ekiplerin bundan sonra daha sıkı bir çalışma sürecine gireceğini kaydeden Yazgı, “Kıbrıs turizminin, hem kültürel anlamda hem turizm tesisleri anlamında, daha ileriye gitmesi ve hak ettiği yeri bulabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti olarak elimizden gelen tüm desteği sağlamaya devam edeceğiz. Bundan sonra beraber çok daha güzel işlere imza atacağız” dedi.

Mutabakat metni…

Taraflar, KKTC Kültür Varlıkları Envanteri Projesi’nin tamamlanmasına ve KKTC’deki bilimsel arkeolojik kazılara destek sağlanmasına yönelik iş birliğini sürdürme ve iki ülkenin kültür ve sanat kurumları arasındaki iş birliğinin artırılması ile sanatçı değişimleri yapılmasına devam edilmesi hususlarında mutabakata vardı.

KKTC’de uygun alanlarda gezici sinema, kütüphane ve tiyatro kurulmasına yönelik iş birliği yürütülmesinin de karara bağlandığı mutabakat metninde, müze ve ören yerleri işletmeciliğinin modernize edilmesi ve bu mekanların hafta sonları da hizmet vermesi amacıyla görüş alışverişinde bulunulacağı belirtildi.

Metinde, tarafların Lefkoşa Yunus Emre Türk Kültür Merkezi tarafından KKTC’de yapılan faaliyetlerin yaygınlaştırılmasını destekleyeceği ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi taşınmazlarından elde edilecek kira gelirlerinin artırılmasının sağlanmasına yönelik iş birliği yürütüleceği maddeleri de yer aldı.

KKTC’de TC Kültür ve Turizm Bakanlığınca kurulumu yapılan Turizm İstatistik Sistemi’ne teknik destek sağlanmasına, KKTC’de turizm alt yapısının geliştirilmesi amacıyla güvenli turizm sertifikasyonunun sağlanmasına ve tesislerin sınıflandırılması belgelendirilmesi ve denetlenmesine yönelik mevzuat ve uygulamalarda da iş birliğini öngören mutabakatta, “Taraflar, KKTC’nin sahip olduğu doğal, tarihi, somut ve somut olmayan kültürel değerlerin ortaya çıkarılmasına, bu değerlerin gerektiğinde restorasyon çalışmaları yapılarak gelecek nesillere aktarılmasına yönelik iş birliği yürütülecektir” denildi.

Mutabakatta ayrıca, KKTC kültür değerlerinin turizme kazandırılmasına, turizm odaklı tanıtımlarının yapılmasına ve markalaşma çalışmaları ile hedef pazar ülkelerde tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik iş birliği geliştirilmesi; KKTC turizm hizmet kalitesinin artırılması için sektör çalışanlarına yönelik eğitim faaliyetleri yapılmasının teşvik edilmesi karara bağlandı.