Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Türkiye-Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) Dörtlüsü Dışişleri Bakanları 5. Toplantısı'na katıldı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya hesabından, Bakan Fidan'ın 79. BM Genel Kurulu kapsamında düzenlenen Türkiye-CELAC Dörtlüsü Dışişleri Bakanları 5. Toplantısı'nda hitapta bulunduğunu bildirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, toplantıda, sonuncusu 21 Nisan 2017'de İstanbul'da düzenlenen 4. toplantı sonucunda yayımlanan Ortak Bildiri'de yer alan unsurlar ve güncel küresel meseleler ele alındı.

Latin Amerika genelinde entegrasyonu derinleştirmek amacıyla Aralık 2011'de kurulan ve Latin Amerika ve Karayipler bölgesindeki tüm ülkelerin üyesi olduğu CELAC, ikili işbirliği mekanizması tesis ettiği ülkelerle CELAC Dörtlüsü formatında toplantılar yapıyor.

Türkiye de Latin Amerika ve Karayipler'e yönelik açılım politikası kapsamında bölgesel kuruluşlarla işbirliklerine büyük önem atfediyor.

Bu çerçevede Türkiye ile CELAC arasında "Türkiye-CELAC Dörtlüsü" Dışişleri Bakanları Toplantıları düzenlenirken, söz konusu toplantıların ilk üçü 2013, 2015 ve 2016 yıllarında BM Genel Kurulu toplantıları kapsamında gerçekleştirilmişti.

Dördüncü toplantı 21 Nisan 2017'de İstanbul'da düzenlenirken, toplantı sonucunda yayımlanan Ortak Bildiri'de, Türkiye ile CELAC arasında "Siyasi Diyalog ve Daimi İşbirliği Mekanizması" oluşturulduğu açıklanmıştı.