Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Türkiye-Özbekistan Siyasi İstişareleri kapsamında Özbekistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Muzaffar Madrahimov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Yılmaz, Özbekistanlı mevkidaşı Madrahimov ile İstanbul'da Türkiye-Özbekistan Siyasi İstişareleri çerçevesinde görüştü.

Görüşmede, ikili ilişkiler, çok taraflı işbirliği konuları ve bölgesel meseleler ile Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına yönelik hazırlık çalışmaları ele alındı.