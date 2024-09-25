Reuters ajansı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM sistemi ve Batı dünyasının değerlerinin Gazze'de öldüğü değerlendirmesini, haber başlığında kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasında, Gazze Şeridi'ne askeri saldırılar nedeniyle İsrail'e ve ona destek veren Batılı ülkelere sert eleştiriler yönelttiğine dikkati çekilen haberde, İsrail'in durdurulması için "insanlığın ittifakı" çağrısı yaptığı kaydedildi.

Haberde Erdoğan'ın, "Gazze'deki çocuklarla birlikte Birleşmiş Milletler sistemi de ölüyor, gerçek ölüyor, Batı'nın savunduğunu iddia ettiği değerler ölüyor, insanlığın daha adil bir dünyada yaşama umutları birer birer ölüyor." ifadesini kullandığı aktarıldı.

Erdoğan'ın bölgede ateşkes çabalarına yönelik ifadesine değinilen haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ateşkes için çalıştıklarını iddia edenler, İsrail'in katliamlarına devam edebilmesi için sahne arkasından silah ve mühimmat göndermeye devam ediyor. Bu tutarsızlık ve samimiyetsizliktir." ifadesini kullandığı belirtildi.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberinde de Erdoğan'ın İsrail'i bölgeyi savaşa sürüklemekle suçladığı ve Gazze'de sadece çocukların değil, BM sisteminin de öldüğünü söylediği aktarıldı.

Al Jazeera kuruluşu, İngilizce yayın yapan internet sitesinde yayımladığı haberinde, Erdoğan'ın "BM ve Batı değerlerinin Gazze'de öldüğü" ifadesini başlığa taşıdı

Haberde, BM'nin Gazze konusunda eylemsizliğine karşı Erdoğan'ın sert eleştiriler getirdiği ve İsrail'i, Filistin topraklarını "dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığına" dönüştürmekle suçladığı aktarıldı.

Erdoğan'ın "Size açıkça soruyorum: Gazze'dekiler ve işgal altındaki Batı Şeria'dakiler insan değil mi? Filistin'deki çocukların hiçbir hakkı yok mu?" ifadelerinin kullanıldığı haberde, uluslararası toplumu "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu ve cinayet şebekesini" durdurmaya çağırdığı kaydedildi.

Netanyahu'nun Adolf Hitler ile kıyaslandığı vurgulanan haberde, Erdoğan'ın "Bundan 70 sene önce nasıl Hitler, insanlığın ittifakıyla durdurulmuşsa, Netanyahu ve cinayet şebekesi de insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır." ifadesi aktarıldı.

- ABD

Amerikan CNN televizyonu, haberinde, "BM sisteminin Gazze'de öldüğü" değerlendirmesini manşete çekti ve Erdoğan'ın "Gazze'de sadece çocuklar ölmüyor; BM sistemi de ölüyor, hakikat ölüyor, Batı'nın savunduğunu iddia ettiği değerler ölüyor, insanlığın daha adil bir dünyada yaşama umutları birer birer ölüyor" ifadesini kullandığı belirtildi.

Haberde, Erdoğan'ın, İsrail hükümetini destekleyen ülkelere yönelik eleştirileri ve Netanyahu'nun durdurulması için dünya liderlerine çağrı yaptığına dikkati çekildi.

Erdoğan'ın konuşmasından "BM Güvenlik Konseyi'ne sesleniyorum, Gazze'deki soykırımı önlemek, bu zulmü, bu barbarlığı durdurmak için daha ne bekliyorsunuz?" cümlesi haberde kayda geçirildi.

Bloomberg televizyonu, internet sitesinde yayımladığı "Türkiye'den Erdoğan, BM konuşmasında İsrail'i eleştirdi" başlıklı video kesitinde, Erdoğan'ın şu ifadelerine yer verdi:

"İsrail yönetimi temel insan haklarını hiçe sayarak bir millete, bir halka karşı etnik temizlik, apaçık bir soykırım uygulamakta, topraklarını adım adım işgal etmektedir. Özgürlüğü, bağımsızlığı en temel hakları gasbedilen Filistinliler ise son derece haklı bir biçimde bu işgale, bu etnik temizlik faaliyetlerine karşı meşru direniş haklarını kullanmaktadır. Filistin halkının topraklarını işgal edenlere karşı sergilediği haklı direniş gayrimeşru gösterilemeyecek kadar asildir, onurludur, kahramancadır."

Videoda Erdoğan'ın, "İsrail üzerinde etki sahibi ülkeler 'tavşana kaç, tazıya tut' politikasıyla bu katliama açıkça ortak oluyor. Sahne önünde güya ateşkes için uğraşanlar, arka planda katliamlarını sürdürebilmesi için İsrail'e silah ve mühimmat göndermeye devam ediyor." sözleri yer aldı.

- İspanya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulunda yaptığı konuşma İspanyol basınında da geniş yer buldu.

Gerek İspanyol gazeteleri gerekse televizyon kanallarındaki haberlerde Erdoğan’ın, Netanyahu için Hitler benzetmesi yapması ve İsrail'e destek veren ülkeleri eleştirmesi öne çıkarıldı.

İspanya devlet televizyonu RTVE haberinde , "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'yu Hitler'e benzeterek BM'den onu durdurmasını istedi. Erdoğan aynı zamanda İsrail'e destek veren ülkeleri de Gazze'deki katliamların işbirlikçileri olmakla suçladı." denildi.

El Periodico gazetesi ise "Erdoğan, Netanyahu'nun ve katil çetesinin, 70 yıl önce aynı Hitler'e yapıldığı şekilde durdurulması gerektiğini söyledi." şeklinde başlık atarken, El Pais gazetesi de "Erdoğan, Gazze krizi karşısında uluslararası kurumların eylemsiz kalmasını eleştirdi." diye yazdı.

Cadena Ser radyosu da "Türkiye Cumhurbaşkanı, Netanyahu'nun durdurulmak zorunda olduğunu söyleyerek, savaşı sonlandırmak için bir insanlık ittifakı istedi. Erdoğan konuşması sırasında BM'nin değerler sistemini eleştirip, Batı dünyasının Gazze'de öldüğünü söyledi." ifadelerini kullandı.

Heraldo gazetesi de "Erdoğan, BM'den aynı Hitler'e yapılan gibi Netanyahu'nun da durdurulmasını istiyor" başlığını atarak, "Erdoğan, BM Güvenlik Konseyi'ni Netanyahu'ya müdahale etmemekle suçladı ve İsrail'e destek veren ülkeleri eleştirdi." değerlendirmesini yaptı.

- Fransa

Fransız basınında da Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler ile kıyasladığı belirtilerek, Erdoğan'ın "Bundan 70 sene önce nasıl Hitler, insanlığın ittifakıyla durdurulmuşsa, Netanyahu ve cinayet şebekesi de insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır." sözü öne çıkarıldı.

La Depeche gazetesi, Erdoğan'ın BM Genel Kurulundaki hitabında BM'yi eleştirdiğini kaydetti ve "Gazze'de ölen yalnızca çocuklar değil, aynı zamanda ölen BM sistemidir." ifadelerine yer verdi.

L’Humanite gazetesinde yer alan haberde ise, Erdoğan'ın BM sisteminin "işlevsiz bir yapı" haline geldiğine dikkati çektiği ve Gazze'de bu sistemin öldüğünü belirttiği vurgulandı.

Fransız televizyon kanalı BFMTV de Erdoğan'ın BM sistemine getirdiği eleştirileri öne çıkararak, "BM sisteminin Gazze'de öldüğünü" dile getirdiğini aktardı.

- İtalya

İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden La Repubblica, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulundaki konuşmasını ilk sayfasından "Erdoğan'ın Batı'ya karşı öfkesi" başlığıyla duyurdu.

Gazetenin iç sayfadaki haberinde de Erdoğan'ın BM'deki hitabında, Orta Doğu'da yaşananlar karşısındaki "kayıtsızlık ve suç ortaklığı nedeniyle Batı’nın değerlerinin öldüğüne dikkati çektiği belirtildi.

Erdoğan'ın 2018'den sonra ikinci defa İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Nazi Almanyasının Diktatörü Adolf Hitler’i kıyasladığına işaret edilerek, "Bundan 70 sene önce nasıl Hitler, insanlığın ittifakıyla durdurulmuşsa, Netanyahu ve cinayet şebekesi de insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Haberde, Erdoğan'ın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenindeki "Son akşam yemeği" skecini de "skandal" olarak tanımladığı aktarıldı.

- Almanya

Frankfurter Rundschau gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulundaki konuşmasıyla ilgili haberinde, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu önünde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Adolf Hitler karşılaştırmasıyla sert şekilde saldırdı. Erdoğan, New York'ta yaptığı konuşmada, 'Bundan 70 sene önce nasıl Hitler, insanlığın ittifakıyla durdurulmuşsa, Netanyahu ve cinayet şebekesi de insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır' dedi." ifadelerini kullandı.

Welt televizyon kanalı da Erdoğan'ın Netanyahu'yu Adolf Hitler ile karşılaştırdığını belirtti ve Erdoğan'ın "Bundan 70 sene önce nasıl Hitler, insanlığın ittifakıyla durdurulmuşsa, Netanyahu ve cinayet şebekesi de insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır." dediğini aktardı.

- Hollanda

Hollanda’da AD gazetesi haberinde, Erdoğan'ın "Bundan 70 sene önce nasıl Hitler, insanlığın ittifakıyla durdurulmuşsa, Netanyahu ve cinayet şebekesi de insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır." şeklindeki sözlerini öne çıkararak, Erdoğan'a göre İsrail’in tüm bölgeyi bir savaşa sürüklediği aktarıldı.

Erdoğan'ın "Gazze'de sadece çocuklar ölmüyor, Gazze'de tüm BM sistemi ve tüm Batı değerleri ölüyor" şeklindeki sözleriyle uluslararası topluma yönelik eleştirilerine yer verilen haberde, Erdoğan’ın Filistin'in bağımsız bir devlet olarak tanınması çağrısı yaptığı belirtildi.

- Belçika

Flamanca yayın yapan Het Laatste Nieuws (HLN) gazetesinin internet sitesinde "Erdoğan, Netanyahu'yu Hitler'e benzetti" başlıklı haberde, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu sert bir dille eleştirdi." ifadeleri kullanılarak, Erdoğan'ın Hitler'in 70 yıl önce insanlık ittifakı tarafından durdurulması gibi Netanyahu'nun da durdurulması yönündeki sözlerine yer verildi.

Fransızca yayın yapan "7 sur 7" haber sitesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması, "Erdoğan, Netanyahu'yu Hitler'e benzetiyor: "O ve onun suikastçı şebekesi durdurulmalı" başlığıyla verildi. Haberde Erdoğan'ın, BM sisteminin Gazze'de öldüğü yönündeki değerlendirmesi de yer aldı.

- Avusturya

Ülkenin en çok satan bulvar gazetelerinden Kronen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM'deki konuşmasını "Erdoğan, BM'de Netanyahu'yu Hitler'le kıyasladı" başlığı ile duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından bir kesitin yer aldığı videonun da paylaşıldığı haberde, Erdoğan’ın bundan 70 yıl önce Hitler nasıl durdurulduysa bugün de Netanyahu'nun aynı şekilde durdurulması gerektiğine yönelik ifadeleri öne çıkartıldı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan pasajların tırnak içinde aktarıldığı haberde, Avusturya Dışişleri Bakanlığının Hitler benzetmesinden duyduğu rahatsızlığa da yer verildi.

- Bosna Hersek

Bosna Hersek'in en çok okunan gazetesi Dnevni Avaz'ın internet portalında, "Erdoğan: İnsanlık Hitler'i nasıl durdurduysa Netanyahu da öyle durdurulmalı" başlığıyla Erdoğan'ın BM Genel Kurulundaki konuşmasına yer verildi. Erdoğan'ın kilit cümleleri aktarılan haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bundan 70 sene önce nasıl Hitler, insanlığın ittifakıyla durdurulmuşsa, Netanyahu ve cinayet şebekesi de insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır." sözlerine vurgu yapıldı.

Bosna Hersek'in en çok okunan haber portalı Klix de Erdoğan'ın BM'deki konuşmasında İsrail'e yaptırım uygulanmasını talep ettiği belirtilerek, Erdoğan'ın "ahlaki değerler Gazze'de ölüyor" sözü öne çıkarıldı.

Sırbistan'ın resmi haber ajansı Tanjug ise Erdoğan'ın BM'de Gazze'deki soykırımın durdurulması için insanlığa çağrı yaptığını kaydetti.

Hırvatistan medyası da Erdoğan'ın "Gazze'de BM ve Batı değerleri öldü" sözlerine yer verdi.

- Kuzey Makedonya

Kuzey Makedonya Haber Ajansı (MIA) haberinde, Erdoğan'ın İsrail'e yaptırım uygulanması çağrısına yer verdi.

Ülkede Arnavutça yayın yapan, Flaka haber sitesi, Erdoğan'ın "Bundan 70 sene önce nasıl Hitler, insanlığın ittifakıyla durdurulmuşsa, Netanyahu ve cinayet şebekesi de insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır." şeklindeki sözlerine vurgu yaptı.

Vecer Gazetesi, "Erdoğan, BM Genel Kurulu öncesinde Gazze'deki soykırımın durdurulması için 'insanlık ittifakı' çağrısında bulundu" başlığını kullandı.

- Kosova

Kosova'nın önde gelen haber portallarından Telegrafi, Erdoğan'ın konuşmasını "İnsanlık Hitler'i durdurduğu gibi Netanyahu'yu da durdurabilir" başlığıyla manşetine taşıdı. Haberde ayrıca Erdoğan'ın "İsrail'i destekleyen ülkeler bu katliamın açıkça suç ortağıdır." sözlerine işaret edildi.

Diğer bir haber portalı Kosovapost da Erdoğan'ın konuşmasına ilişkin haberinde, "Netanyahu da Hitler gibi insanlık ittifakından men edilmeli" başlığını tercih etti.

- Yunanistan

Porto Thema gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) uluslararası toplum tarafından tanınmasını talep ettiğini ve deniz yetki alanlarının uluslararası hukuka dayalı olarak belirlenmesi gerektiğini vurguladığını yazdı. Haberde ayrıca, Erdoğan'ın Filistin'i tanımayan devletlere, Filistin devletini bir an önce tanımaları çağrısında bulunduğuna da yer verildi.

Kathimerini gazetesi ise, Erdoğan'ın Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselelerine değindiğini aktararak, "Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'i, tüm tarafların meşru haklarına saygı gösterilen bir istikrar ve refah bölgesi olarak görmek istiyoruz" ifadelerini öne çıkardı.

Haber portalında Erdoğan'ın BM'deki konuşmasında Orta Doğu'daki gelişmelere değinerek İsrail'e, özellikle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sert eleştirilerde bulunduğu ve Gazze ile Lübnan'da yaşananları "katliam" olarak nitelendirdiği ifade edildi.

Cnn.gr haber sitesi de "Erdoğan'dan BM'de yeni provokasyon: Uluslararası topluma, sözde devleti (KKTC) tanıma çağrısında bulundu" başlığını kullandı. Haberde, Erdoğan'ın "barış harekatı" ifadesinin kabul edilemez olduğu savunuldu.

- Birleşik Arap Emirlikleri

BAE merkezli Asharq News haber sitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki konuşmasından geniş kesitlere yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "BM'nin görevini yerine getirmede başarısız olduğuna" ve "bunun en belirgin örneğinin da Gazze olduğuna" ilişkin sözleri başlığına taşıyan site, Erdoğan'ın BM'nin son yıllarda temel görevlerini yerine getirmediği ve artık etkin olmayan bir örgüt haline dönüştüğünü söylediğini aktardı.

Site, Erdoğan'ın Gazze'de yaşananlara değindiğini aktararak, İsrail'in kasıtlı olarak BM görevlilerini ve yardımların ulaşmasında çalışanları hedef aldığını söylediğini, onlarca hastane ve okulu vurduğunu hatırlattığını belirtti.

Haberde, Erdoğan'ın İsrail temsilcisinin aylar önce BM'deki konuşması sırasında BM sözleşmesini parçaladığı anları hatırlattığına vurgu yapıldı.

- Ürdün

Erdoğan’ın "Gazze'de yalnızca çocuklar değil, BM sistemi de ölüyor" sözlerini başlığa taşıyan Ürdün devlet televizyonu Al Mamlaka'nın haber sitesi, "Gazze dünyanın en büyük kadın ve çocuk mezarlığına döndü" sözlerini spottan verdi.

Al Mamlaka kanalı, Erdoğan'ın Lübnan halkının yanında yer aldığını vurguladığı haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail’i bütün bir bölgeyi savaşa sürüklemekle suçladığını aktardı.

- Lübnan

Lübnan'ın Nahar gazetesi de Erdoğan'ın BM konuşmasından uzun bölümlere yer verdi.

Erdoğan’ın, İsrail'in bölgenin tümünü savaş sürüklediği sözlerine dikkati çeken gazete, savaşı engellemekte başarısız kalan BM sisteminin Gazze’de öldüğüne dikkati çektiğini vurguladı.

- Katar

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun haber sitesi de Erdoğan'ın "Netanyahu ve cinayet şebekesi insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır" ifadelerini başlığına çekti.

- Suudi Arabistan

Suudi Arabistan’ın eş-Şarkul Avsat gazetesi, Erdoğan'ın, İsrail'in bölgenin tamamını savaşa sürüklediğini ifade ettiği açıklamasını ön plana çıkartarak, Türkiye'nin Gazze ve Lübnan'a desteğini dile getirdiğine dikkati çekti.

- Erdoğan'ın BM Genel Kurulundaki konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 79. Genel Kurulundaki konuşmasında bir lokma kuru ekmek, bir yudum su, bir tas çorba bulamadığı için bugüne kadar yüzlerce Gazzeli çocuğun öldüğünü ve halen de ölmeye devam ettiğini söylemişti.

Gazze'de sadece çocuklar değil aynı zamanda BM sisteminin, hakikatin, Batı'nın savunduğunu iddia ettiği değerlerin, insanlığın daha adil bir dünyada yaşama umutlarının tek tek öldüğünü vurgulayan Erdoğan, "Ey insan hakları örgütleri, Gazze'dekiler, Batı Şeria'dakiler insan değil mi? Filistin'deki çocukların okuma, yaşama, sokakta oynama hakkı yok mu? Ey uluslararası basın kuruluşları, İsrail'in canlı yayında katlettiği, ofislerini bastığı gazeteciler, sizin meslektaşınız değil mi? Ey Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Gazze soykırımının önüne geçmek, bu zulme, bu barbarlığa 'dur' demek için daha neyi bekliyorsunuz? Filistin halkıyla birlikte kendi vatandaşlarının canını tehlikeye atan, siyasi ikbali için tüm bölgeyi savaşa sürükleyen katliam şebekesini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz? Ey İsrail'e kayıtsız şartsız destek verenler, bu katliamı seyretmenin, bu vahşete ortak olmanın utancını daha ne kadar taşıyacaksınız?" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, "Bundan 70 sene önce nasıl Hitler, insanlığın ittifakıyla durdurulmuşsa, Netanyahu ve cinayet şebekesi de insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır." diyerek, İsrail'in oyalama ve aldatma hamlelerine daha fazla prim verilmemesi gerektiğinin altını çizmiş, 2735 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının uygulanmadığı bir ortamda, İsrail'e yönelik zorlayıcı tedbirlerin gündeme alınması gerektiğini belirtmişti.