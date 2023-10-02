Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanlığı önündeki terör saldırısına ilişkin adli soruşturmanın devam ettiğini, olayın tüm boyutlarıyla araştırıldığını bildirdi.

Tunç, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Akıllı Teknolojilerin İnfaz Kurumlarına Entegrasyonu Projesi toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İçişleri Bakanlığına yönelik 2 terörist tarafından dün düzenlenen saldırıya ilişkin İçişleri Bakanlığınca gerekli açıklamaların yapıldığını, Adalet Bakanlığınca da olayla ilgili adli soruşturmanın başlatıldığını anımsatan Tunç, şu anda soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiğini belirtti.

Bakan Tunç, "Canlı bomba eylemini gerçekleştiren 2 terörist. Teröristlerden biri bombayı patlatıp parçalandı. Diğer terörist, kahraman polisimiz tarafından bombayı patlatamadan etkisiz hale getirildi. Teröristlerden cesedi parçalanmayanın kimliği tespit edildi. Diğer teröristin kimlik tespiti çalışması emniyet güçlerimizce ve adli tıp kurumumuzun destekleriyle devam ediyor. Tespit çalışmaları tamamlandığında gerekli açıklamayı yaparlar." diye konuştu.

Kayseri Develi'de veterinerin öldürülmesi ve sonrasında aracının gasbedilmesiyle başlayan bir terör eyleminin söz konusu olduğunu bildiren Tunç, "Olay tüm boyutlarıyla, çok yönlü bir şekilde araştırılıyor." dedi.

- "Terörle mücadele kesintisiz sürüyor"

Terörün hedefinin milletin huzurunu bozmak, Türkiye'nin güvenliğini zedelemek olduğunu dile getiren Tunç, bunlara müsaade etmeyeceklerini, terörle mücadeledeki kararlılıklarının, terörün her çeşidiyle mücadeledeki azimlerinin hiçbir zaman eksilmeyeceğini, artarak devam edeceğini vurguladı.

Bakan Tunç, "Türkiye'de terörün kökü kazınıncaya kadar ve terörü destekleyen grupların arka planındaki destekçileri yok edilinceye kadar mücadelemiz sürecek." dedi.

Saldırıyla ilgili adli soruşturmanın tüm yönleriyle, geniş çaplı şekilde devam ettiğini aktaran Tunç, olaya ilişkin gelişmelerden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından bilgi verileceğini, gerekli açıklamaların soruşturmanın neticesinde yapılacağını bildirdi.

Güvenlik güçlerinin gerekli istihbarat çalışmaları neticesinde operasyonlarını sürdürmeye devam edeceğini söyleyen Yılmaz Tunç, "Bu olaylar, terör olaylarıyla bağlantı kurmak değil, zaten terörle mücadele kesintisiz sürüyor. İstihbari çalışmalar neticesinde elde edilen verilerle nerede bir terör yuvası varsa güvenlik güçlerimizin herhangi bir olayı beklemeden onların tepesine indiğini hep beraber görüyoruz." diye konuştu.

- 1 Eylül'den itibaren arabulucuya başvuru sayısı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira uyuşmazlıklarında 1 Eylül'den bu yana zorunlu hale getirilen arabuluculukla ilgili verilerin sorulması üzerine, 2018'den bu yana bazı davalarda zorunlu uygulanan arabuluculuk sisteminin, 1 Eylül'den itibaren de kira, kat mülkiyetinden doğan davalar, komşuluk hukukundan doğan davalar, ortaklığın giderilmesine ilişkin davalar, tarımsal hizmet sözleşmesinden doğan davalar için zorunlu hale getirildiğini hatırlattı.

Son günlerde kira uyuşmazlıklarıyla ilgili hususların gündemi daha çok işgal ettiğini dile getiren Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Özellikle kira uyuşmazlıklarıyla ilgili 1 Eylül'den itibaren artık dava açmadan önce taraflar arabulucuya başvurmak zorunda. Arabulucuda uzlaşamazlarsa, anlaşamazlarsa dava açabiliyorlar. Eğer arabulucuya başvurmadan dava açarlarsa davaları reddedilir. Bu kapsamda 1 Eylül'den itibaren arabulucuya başvuru sayısı kira davalarında 24 bin 925. Sonuçlanan anlaşma sayısı 1903. Açılan dava sayısı yani anlaşamadıkları için dava açan sayısı 1682. Şu anda süreç devam ediyor. Bu 24 bin 925'in ne kadarı anlaşmayla sonuçlanacak onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama anlaşma sayısının, anlaşmama sayısından fazla olduğunu görüyoruz. Bu rakamlar, kiracı ve kiralayanın arabulucuda çoğunlukla anlaşabileceğini gösteriyor. 1903 kişi mahkemeye gitmeden, kiracı ve kiralayan belki uzun süren yargılamalarda yıpranmadan uzlaşarak, dostane şekilde, barışçıl yöntemle haklarına kavuşmuş oluyorlar. Bu da önemli. Net sayıları, özellikle bu 24 bin 925'in, bir ayda başvurulan bu sayının ne kadarının anlaşmayla sonuçlandığını önümüzdeki birkaç hafta içerisinde sizlere verebiliriz."